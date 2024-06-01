胡亂服藥｜痛風發作1日內食12粒止痛藥　男子腹部劇痛入院切胃保命

▲ 內地一名男子痛風發作，1日內食12粒止痛藥終切胃保命。

【止痛藥／痛風／腹痛／血便】止痛藥切勿胡亂服用，避免造成嚴重後果。近日內地杭州有名67歲伯伯因為痛風發作，自作主張把平時服用的止痛藥增加劑量，甚至試過1天內服用過12粒止痛藥；結果1周後，伯伯腹部劇痛，同時有血便問題，緊急送院後揭有急性胃黏膜損傷，並有生命危險；所幸後來進行切除手術，把胃部的一大部分切除，成功保命。

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痛風發作自行增止痛藥劑量

綜合內媒報道，杭州一名67歲葉伯伯身體尚算健康，唯獨有痛風問題。2個月前突然痛風發作，他自作主張把平常服用的止痛藥增加了1倍劑量，甚至試過1日內服用12粒止痛藥。結果在1周後，他感到腹部劇痛，忍不住才告訴兒子已經連帶有血便達4天。其家人隨即趕緊把葉伯伯送到浙江大學醫學院附屬第一醫院總部一期急診創傷中心接受治療。

葉伯伯被送到醫院時，其面色已略顯蒼白，檢查時發現其血色素一度跌至50g/L以下（成年男性正常值為120-160g/L），已經出現失血性休克。經診斷後，葉伯伯確診急性胃黏膜損傷，並引發消化道出血，醫生推測誘發原因為他過量服用止痛藥所致。

由於葉伯伯胃部嚴重潰瘍，內窺鏡檢查時無法有效止血，同時發現出現面積頗大的胃穿孔，進行縫紮止血後也無法癒合，腹腔感染嚴重，一度危及生命。該院胃腸外科高原主任醫生、楊偉歷副主任醫生團隊決定為葉伯伯進行緊急胃部分切除手術搶救，切除大部分胃部後終於成功保命。日前，葉伯已經康復出院並恢復正常飲食。

浙大一院胃腸外科主任於吉人主任醫生提醒大家，服用止痛藥一定要遵醫囑，不要擅自購買服用，也不要盲目加量，尤其是本身患有腸胃炎、潰瘍病等病症的年長患者，如果同時感染幽門螺旋桿菌，或有吸煙酗酒、長期服用解熱止痛藥等習慣，就會大大增加胃腸道出血機率，一旦出現劇烈腹痛、黑便甚至嘔血等情況時應及時就醫。

拆解布洛芬及撲熱息痛分別

根據衞生署藥物辦公室資料顯示，常用於消炎止痛的藥物大致可分為兩類，分別為「撲熱息痛」（Paracetamol）等一般用於止痛退燒的止痛藥，以及「布洛芬」（Ibuprofen）等的非類固醇消炎止痛藥。

拆解撲熱息痛













拆解布洛芬

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責任編輯：羅嘉欣