深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】

▲ AlipayHK免費送深圳電話卡，即睇領取方法及地點。

【北上攻略/深圳旅遊/深圳親子遊/深圳電話卡/山姆/AlipayHK/支付寶】自通關後，很多港人都北上消費，不過用漫遊服務收費昂貴，所以不少人都會在內地購買電話卡上網！AlipayHK最新推出免費送深圳電話卡優惠，內含3個月50GB數據+通話月費，方便上網和聯繫親友，即睇領取步驟及地點！

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深圳玩樂優惠｜憑回鄉證領取

AlipayHK（支付寶香港）宣佈聯乘中國電信及深圳領展中心城，向港人送出包含¥100儲值額在內的電話卡，可享有3個月50GB數據和通話月費，由即日起至3月24日，用戶只需到AlipayHK手機應用程式上完成2步簡單登記，憑回鄉證到鄰近深圳福田口岸的領展中心城，即可領取免費的中國電信內地電話上網卡。

電話卡內含¥100儲值額，可用作扣減月費。月費為¥29，提供20GB的通用數據及30GB的定向數據（可用於抖音、愛奇藝等），另外內地通話費為¥0.1／分鐘。

不過，若早前已曾辦理中國電信電話卡的用戶，將無法重新辦理是次免費電話卡優惠，而AlipayHK手機應用程式上的換領券亦僅限使用1次。

點擊睇以下圖解領取教學：

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領取地點及時間

日期：由即日起至3月24日

時間：11am - 7pm

地點：深圳領展中心城G層客服台

交通：深圳地鐵會展中心站B出口



*優惠受條款及細則約束。

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責任編輯:陳麗薇