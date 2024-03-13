  • 21°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 13:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

深圳消費｜AlipayHK免費送深圳電話卡　包3個月50GB數據+通話月費【附領取教學】

休閒消費 13:19 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

AlipayHK免費送深圳電話卡，即睇領取方法及地點。

【北上攻略/深圳旅遊/深圳親子遊/深圳電話卡/山姆/AlipayHK/支付寶】自通關後，很多港人都北上消費，不過用漫遊服務收費昂貴，所以不少人都會在內地購買電話卡上網！AlipayHK最新推出免費送深圳電話卡優惠，內含3個月50GB數據+通話月費，方便上網和聯繫親友，即睇領取步驟及地點！

最新影片:

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

深圳玩樂優惠｜憑回鄉證領取

AlipayHK（支付寶香港）宣佈聯乘中國電信及深圳領展中心城，向港人送出包含¥100儲值額在內的電話卡，可享有3個月50GB數據和通話月費，由即日起至3月24日，用戶只需到AlipayHK手機應用程式上完成2步簡單登記，憑回鄉證到鄰近深圳福田口岸的領展中心城，即可領取免費的中國電信內地電話上網卡。

電話卡內含¥100儲值額，可用作扣減月費。月費為¥29，提供20GB的通用數據及30GB的定向數據（可用於抖音、愛奇藝等），另外內地通話費為¥0.1／分鐘。

不過，若早前已曾辦理中國電信電話卡的用戶，將無法重新辦理是次免費電話卡優惠，而AlipayHK手機應用程式上的換領券亦僅限使用1次。

點擊睇以下圖解領取教學：

點擊圖片放大
+5
+4

領取地點及時間

日期：由即日起至3月24日
時間：11am - 7pm
地點：深圳領展中心城G層客服台
交通：深圳地鐵會展中心站B出口
 
*優惠受條款及細則約束。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯:陳麗薇

相關文章

【周末好去處】沙田體育學院3月開放日　參觀精英運動員搖籃
16:18 2024/02/20
【周末好去處】沙田體育學院3月開放日　參觀精英運動員搖籃
【香港好去處】故宮館3月新展重現圓明園盛世　逾190件文物涵蓋書畫燙樣
19:58 2024/02/29
【香港好去處】故宮館3月新展重現圓明園盛世　逾190件文物涵蓋書畫燙樣
親子好去處︱「香港美食隨心畫」互動展登陸荃灣　3大特色活動+親子工作坊體驗藝術創作
14:33 2024/02/29
親子好去處︱「香港美食隨心畫」互動展登陸荃灣　3大特色活動+親子工作坊體驗藝術創作

你可能感興趣

【周末好去處】沙田體育學院3月開放日　參觀精英運動員搖籃
16:18 2024/02/20
【周末好去處】沙田體育學院3月開放日　參觀精英運動員搖籃
【香港好去處】故宮館3月新展重現圓明園盛世　逾190件文物涵蓋書畫燙樣
19:58 2024/02/29
【香港好去處】故宮館3月新展重現圓明園盛世　逾190件文物涵蓋書畫燙樣
親子好去處︱「香港美食隨心畫」互動展登陸荃灣　3大特色活動+親子工作坊體驗藝術創作
14:33 2024/02/29
親子好去處︱「香港美食隨心畫」互動展登陸荃灣　3大特色活動+親子工作坊體驗藝術創作
著數優惠 玩樂 北上消費 深圳 山姆 支付寶 回鄉證 中國電信 領展 大灣區