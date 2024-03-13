美食情報｜都會海逸酒店呈獻海鮮自助晚餐　盡情品嚐一系列海上珍寶

西餐廳誠摯邀請您踏上揚帆爭鮮之旅，於初春盡情探索大海豐富的珍味！三至四月份推出的「揚帆爭鮮 ‧ 海鮮自助晚餐」為大家呈獻一系列美味的海中珍鮮，每一口都能帶來令人陶醉的享受。相約盡情品嚐一系列海上珍寶： 海膽松露醬火炙龍蝦結合了鮮美的龍蝦肉和豐美的海膽，帶來濃厚口感與滿口鮮甜的味覺享受。

揚帆爭鮮 ‧ 海鮮自助晚餐



而法式漁夫海皇鍋完美融合了各種海中鮮，讓您盡情品嚐來自海洋的鮮味。北海道帶子3.6牛乳蛋白釀蟹蓋則以鮮嫩的帶子和濃郁的牛乳蛋白與蟹肉結合，為您帶來一道口感豐富且美味的料理。

此外，大廚亦特意預備皮脆肉嫩的京香片皮鴨，鴨皮烤得亮麗，一入口酥香滿腔，鴨皮的油脂在舌尖上溶化。同場亦推出蟲草花花膠燉雞湯、花鵰玉子蒸龍蝦鉗、飛魚籽蝦滑釀白玉環、蠔皇花膠鮑魚扒鴨掌、香草荷蘭汁焗廣島蠔、香煎鴨肝等豐富菜式。而即席切割的烤原條有骨肉眼扒亦不容錯過, 口感嫩滑豐潤，每口帶有獨特的牛肉香氣。貼心的主廚為您帶來鮮嫩豐潤的即開新鮮生蠔。

另一方面，以綠茶、芒果為主題的季節限定甜品，包括輕盈而口感豐富的綠茶芒果吉士撻、綠茶芒果奶凍、綠茶木糠布甸等，還有朱古力火山蛋糕、榴槤拿破崙、即製班戟、綠茶朱古力噴泉伴鮮果綿花糖，款款都 帶給你愉悅的味蕾體驗。

備註：只限於星期五至日及公眾假期自助晚餐供應

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綠茶「芒」不了周末下午茶自助餐

綠茶「芒」不了周末下午茶自助餐將充滿活力的抹茶綠色和甘甜的芒果融合在一起，奏響一曲美味的交響樂。我們的廚師精心準備了一系列的甜品美食，以最優質的抹茶和芒果原料，製作成焦糖燉蛋、綠茶芒果吉士撻，綠茶木糠布甸等，將迷住您的味蕾。

自助餐席上亦包括一系列精緻鹹點，品嘗一口洋溢着海水味的即開生蠔引領你味蕾至另一高峰！還有冰鎮熟凍蝦、藍青口、多款刺身、中式點心、沙律、即煮粉麵等滋味美食，以鹹甜美饌喚醒您舌尖上的味蕾。

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春曦濃淡間．草莓櫻花下午茶(二人份)

這寧靜的下午,放慢腳步品味春日獨有的芬芳和滋味。特別推介包括櫻花草莓日式芝士蛋糕、櫻花水信玄餅、櫻花牛油果吞拿魚他他、櫻花漬梅酒一口鮑魚等。

讓人沉浸在春天的浪漫之旅中，品味初春的草莓與櫻花的芬芳。

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西餐廳－【快閃優惠 - 自助餐高達6折】

凡於3月1日至28日期間於eShop預訂自助午餐及晚餐、周末下午茶自助餐可獲高達6折優惠！

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西餐廳－【春日三人行 • 買二送一自助餐限時優惠】

西餐廳隆重推出eShop快閃優惠，凡於eShop付全費預訂 3月份及復活節之自助午餐及晚餐、周末下午茶自助餐，可享買二送一優惠！

自助午餐每位成人港幣$312*起

周末下午茶自助餐每位成人港幣 $266*起

自助晚餐每位成人港幣$499*起

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責任編輯：李惠儀