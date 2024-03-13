【美容事故】涉無牌行醫打肉毒桿菌　美容院董事認罪判囚4個月

▲ 九龍城裁判法院。（資料圖片）

3名女子於2022年在佐敦「詩凝美容」注射肉毒桿菌後疑中毒，44歲公司女董事和38歲美容師被控無牌行醫等4罪。女董事今（13日）於九龍城裁判法院承認3項無牌行醫罪，裁判官指須向公眾發放清晰訊息，醫學療程必須由專業人士進行，判被告入獄4個月。

被告張敏（44歲，詩凝美容董事）今承認3項無牌行醫罪，管有第I部毒藥罪則獲撤控。被告承認在2022年11月7日、10日及12日，在油麻地恆邦商業中心詩凝美容，未進行註冊、暫行註冊或免除註冊手續的情況下，對3名女子進行醫療治療導致3人受傷。

同案被告劉璐（38歲，美容師）沒有律師代表，她否認2項無牌行醫罪，將於4月16日作審前覆核。

案情指，被告張敏是「詩凝美容」的董事之一，涉案時租用涉案單位。3名事主分別經朋友介紹或在微信得知美容院可注射肉毒桿菌。在進行療程前，其中兩名事主獲告知被告是醫生，將負責注射。

其後3名事主分別由被告注射肉毒桿菌到小腿、膊頭、咀嚼肌等部位，被告沒有交代注射次數，亦沒有解釋療程副作用及提供療程後醫療建議，3人事後支付了1,500元至3,000元作療程費用。

在療程後數日，3人出現肌肉乏力、視力模糊、頭暈、咀嚼及吞嚥困難等症狀，需要入院治療。衞生署報告指，注射肉毒桿菌須由註冊外科醫生進行，療程副作用包括肌肉脆弱、視力模糊、吞嚥困難和言語不清等。

辯方求情指，美容院案發時剛開業1個多月，受影響人數不多，案發後已即時結業，被告不會再從事美容行業。辯方望法庭判刑時考慮事主已康復和沒有永久性傷害，被告初犯並已得到教訓。

裁判官高偉雄指案情嚴重，雖然沒證據指被告曾自稱醫生，但有事主在療程前獲告知有醫生監察並信以為真。事主身體其後出現不良反應，因未獲知如何處理而須入院治療。

裁判官指判監無可避免，法庭須向公眾發出清晰訊息，醫學療程必須由專業人士進行，判被告入獄4個月。

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記者：陳曉欣