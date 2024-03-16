親子山遊｜薰陶8歲女愛惜大自然追尋雀鳥　領隊爸爸帶女兒走過逾50座山嶺

▲ 行山領隊Johnny盼藉行山教女，帶女兒走過逾50座山嶺，啟發她愛惜大自然追尋雀鳥興趣。

【親子行山/親子山遊】領隊爸爸對行山的投入和認真，不自覺地感染到女兒探索自己的興趣。擁有27年行山經驗的行山領隊戴緻賢（Johnny），年輕時熱衷於帶隊行山「爆林」。直至女兒出生，由行山領隊轉為山系爸爸，養成每周親子山遊的習慣。現年8歲的女兒綽怡，年紀輕輕已挑戰香港逾50座山嶺。他盼藉行山教女，教導女兒學懂與大自然相處，難得是無意間從中開展了女兒對大自然的愛好。

▲ 女兒在領隊爸爸的薰陶下，產生對雀鳥的興趣，亦成為親子的共同話題。（曾嘉文攝）

山野的熱血份子

成為註冊行山領隊前，Johnny因會考後，一次與家人到城門水塘行山，受到郊野之美景感化解開了心結，於是燃起對行山的興趣，找到人生目標。「其實人生一關一關就過了，感覺所謂不開心的東西都不外如是，不如放下它。」後來跟隨不同行山隊尋幽探秘，其後他更積極推廣香港山野路線，組織行山隊「戴緻賢山野間」，寫下著作《香港山野足印》。

每逢星期六、日必定會行山，碰上有紅日假期的月份，幾乎半個月都留在山上。

▲ 2016年4月和山系朋友到老虎騎石。（相片由受訪者提供）

由行山領隊到山系爸爸

Johnny夫婦倆是從行山活動結識，拍拖活動沒有太多計劃，都是以行山為主。Johnny積極發展專業和興趣同時，迎來女兒的誕生。他坦言，曾在行山領隊與新手爸爸中有權衡過，有著不同的顧慮。

假設多了小朋友，作為一個行山領隊或進階的行山者，會考慮到應否因為要照顧女兒而減少了行山？或者女兒課業繁重，自己可否抽空陪她？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

領隊爸爸逐漸兼顧到興趣與家庭兩者，培養每星期親子山遊的習慣和興趣，讓女兒由嬰兒到4至5歲間，都在大自然的薰陶下成長。在女兒不同歲數重遊舊地，見證女兒成長，成為了家庭的珍貴回憶。

Johnny憶起全家第一次親子山遊的體驗，仍然感到新鮮。當時仍是新手爸媽的他們，選擇了大潭水塘，抱著襁褓只有3個月大的女兒，奈何要「回家餵奶」，只敢考慮短途、離家不遠的地方。

▲ Johnny全家第一次親子山遊的體驗，當時仍是新手爸媽抱著襁褓只有3個月大的女兒。（相片由受訪者提供）

從大自然學習與成長

親子山遊能夠「成團」，除了是領隊爸爸自身對山野的情誼之外，背後其實想灌輸給女兒愛惜大自然的訊息。他解釋到，其實人類本身是大自然的一部份，我們不應和大自然對立，隨心所欲地掠奪資源、破壞環境。如果我們不愛惜環境，最終受苦受害都需要由人類自己承受。希望女兒在行山中能學習如何與大自然每一個成員去相處。

通過行山，希望令女兒知道一花一草一樹一木，其實都是大自然一部份，和我們是同等的，應該互相尊重。

領隊爸爸最自豪的學員

現年8歲的女兒綽怡，已挑戰逾50座香港山領。包括香港島所有400米以上的高峰都挑戰過，即是西高山、金馬倫山、聶高順山、柏架山、渣甸山等。

親子山遊成為活動式教學，就讀二年級的女兒，會從日常社會科、科學科吸收常識。適逢社會科的課題介紹了香港地圖，會提及香港最高的山、最大的島或者最東面的島。例如在課本上看到鳳凰山、大嶼山的照片，不及置身於其中般震撼，讀萬卷書不如行萬里路。

其實在行山的過程多多少少可以告訴女兒，自己曾遊覽的地方是甚麼面貌。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

培養親子山遊興趣

談到家長如何培養小朋友對行山的興趣。Johnny認為，興趣需要培養，但要以小朋友的意願為先。儘管父母熱衷行山，每周都能安排親子山遊，不過小朋友可能卻在兩、三歲時，表達「自己其實不太喜歡行山」。因此，父母毋須強加自己興趣在小朋友身上。

好多人以為父母自己喜歡行山，小朋友都會一樣。其實小朋友有選擇權主動探索自己興趣。

Johnny分享，自己當初沒有為女兒定下任何的行山目標，例如：要挑戰那座山、要行較高難度的山。只是一份純粹對大自然的喜愛和興趣，亦希望女兒也能樂在其中，才堅持到多年的親子山遊。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

父母給予支持和空間讓孩子發掘到自己興趣，是小朋友追求美好事物的誘發者。領隊爸爸會在行山的過程中，習慣介紹沿途景物和山系知識，小至花草樹木、蝴蝶和雀鳥，大至植物的藥性和毒性。以致女兒在他的薰陶下，產生對雀鳥的興趣，亦成為親子間的共同話題。

所以一些雀鳥的品種，女兒也會在行山的過程中學到，亦會告訴我們，例如：喜鵲、紅耳鵯、黑領椋鳥。

▲ 一家人到糧船灣行山。（曾嘉文攝）

最難忘與父母同行的回憶

女兒綽怡在訪問中，分享最難忘的回憶，居然是一次迷路的經歴。她和爸爸與媽媽在金馬倫的林路間失散，爸爸靠著「聲音導航」，最終全家也安全回到酒店吃自助餐，為爸爸慶祝生日。女兒未必全部記得走過每條山徑的面貌，但一定記得與父母山遊的珍貴回憶。

爸爸會在我要跨一大步時，握著扶著我到那個位置。媽媽會在我走到累時鼓勵我，又數樹木又說故事，陪我數樓級。

踏入龍年，Johnny鼓勵女兒可以嘗試有「龍」字作為名字的山嶺，特別提到女兒兒時去過的龍脊，他坦言不過最後也按女兒意願。

女兒有沒有興趣再去龍脊走一走，容後再計劃。但我相信因為都很近家，去一去都不是太大的困難。

▲ 行山成為Johnny一家人的恆常家庭活動。（曾嘉文攝）

新手爸媽2大親子山遊小貼士

有些山友家長會帶小朋友去蚺蛇尖、雞公嶺等進階的行山路線。Johnny提醒，最主要視乎小朋友的狀態，以及考慮自己是否有足夠體力抱小朋友走一段長時間。他以過來人經驗分享了2大山遊小貼士給新手爸媽。

第一，要做一個良好的計劃。因為上山或者行山活動，並非如市區般容易在突發情況下找到支援。因此預先計劃行程可確保安全。Johnny提到，假設是3小時的行程，要考慮途中是否有地方可以衛生地換片，或者預先計劃「緊急撤退路線」。

假如寶寶出現鬧彆扭，或出現不舒服、嘔奶等情況，家長都需要事有Plan B。

第二，「睇餸食飯」， 不必勉強完成整個行程。有時4至5小時的行程，可能在行程1、2小時內小朋友已覺得體力不支，或者同行的太太體力未必如丈夫理想，家長有機會考慮需要折返。如果到了進階的行山程度，家長可考慮改善裝備精良化。

Johnny分享更多行山貼士及必帶裝備，詳見：

親子山遊｜家長帶小朋友行山無難度 領隊爸爸教2招親子郊遊貼士+裝備一覽

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：黃諾韶