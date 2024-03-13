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【藝術文化】「藝術@維港2024」本月起舉行　展出逾200發光蛋及投影樹群

社會 12:42 2024/03/13

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3月25日起，「teamLab：光漣」展覽在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）舉行，展示逾200個「發光蛋」裝置及投影樹群。（康文署提供）

為推動香港成為中外文化藝術交流中心，康文署投放5,000萬元，於本月起在維港兩岸設立大型戶外藝術計劃「藝術@維港2024」，展期為期逾2個月，包括展示逾200個「發光蛋」裝置及投影樹群，供市民免費參觀，帶來耳目一新的感官及沉浸式體驗；署方預料活動參觀總人次達200萬人。

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第2屆「藝術@維港」將於3月25日至6月2日舉行，由5個戶外藝術裝置作品及大屏幕數碼影像組成，包括在添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）舉行的「teamLab：光漣」展覽，將於下午6時半至晚上11時開放，每節半小時、共設9節。

康文署署長劉明光表示，展覽以「光的漣漪」為主題，象徵光聯繫人與自然，屆時會在草地上展示逾200個、3至5米高色彩繽紛的發光蛋藝術裝置，延伸至維港海面，並會隨着與觀眾互動而變換顏色和音效，名為「持續站立的生命」；園內的「呼應之樹」投影樹群亦會隨着與市民的互動不斷變換光色與音調，互相呼應。

康文署副署長（文化）譚美兒亦指，希望透過該展覽讓參觀者思考生命起源、內在情感，故需靜心感受，並建議他們由金鐵地鐵站A出口經行人天橋往海濱方向入場，觀賞由疏落到密集排列的發光蛋，再將視野放在開闊的海，避免由中間穿插，影響作品神髓，同時獲得連續性的感受。

參觀者亦須預先透過klook專頁預約，系統將於周一（18日）中午12時起開放，可登記預約首周、即3月25至31日的名額；其後會逢周一中午12時起，開放預約未來1周名額，而每人每次最多預訂2個名額，每日僅限預約1個場次。至於即日預留名額，將於每日下午1時起開放。

另外，該區亦會推出「藝術有理」展覽，由本地藝術團隊LAAB Architects及藝術家郭達麟，分別創作兩組與光的本質與特性相關的互動藝術裝置，包括以足球機為創作靈感的《維港盃》，以及《薛丁格床》，展示各3隻站立及躺臥的貓。

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記者：梁凱婷

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