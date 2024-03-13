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網絡熱話︱港女數男友3大缺點憂婚後多爭吵　網民勸分手：根本唔夾

家事百科 15:48 2024/03/13

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有港女於社交平台上大數男友缺點，又憂婚後生活會多爭吵。

要決定與拍拖已久的男朋友步入下一個人生階段，好多時都要看平常交流的細節，若當中有不滿的地方，難免婚後生活也會出現吵架情況。日前有港女發文，列出男友3大罪狀，包括步速太快、不幫忙拿東西、對屋企人態度一般。她透露想與男友結婚，惟擔心婚後生活會發生爭吵，又指男友人工較自己少1萬多，憂慮會為他帶來壓力。面對種種問題，她表示對男友感失望，卻又矛盾想繼續與他一起。

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港女呻男友3大缺點

樓主於網上討論區Dcard以「唉 一匹布咁長 想一齊落去」為題發文，表示對男友感失望，並列出3大原因。第一，她指男友步速很快，不理會她，她舉例，指男友有時會為了快點買食物或盡快排到隊而奔跑，又會怪責自己走得慢。另外，過馬路時，他會在綠燈閃燈一段時間後，獨自衝過馬路，只剩她一人在對面馬路等待。

呢件事我有講過，佢有改過一陣，但之後打回原形。

第二點，樓主稱男友平日拒絕幫忙拿東西，不論是飯袋，還是購物後的東西都會一一拒絕，要求「我買嘅就要我自己攞」。她又指男友平日出門不會帶袋，反而會俗稱「尿袋」的行動電源和100片裝的濕紙巾塞進她的細袋中，樓主拒絕幫忙的話，男友說會回話「啲野一齊用」，令她非常無奈。

不過，樓主也表示，只要她露出不滿的神色，男友也會幫忙拿回物品，她亦有讚周末工作很晚下班的話，男友也會接放工。

第三點，樓主感覺男友對家人的態度一般，會因家用問題與家人爭吵，明明經濟能力比其他家人好卻拒絕付更多的家用。另外，她又指男友從不做家務，每日只會讓家人幫忙收拾。即使如此，樓主也欣賞男友每逢節日會送禮給家人。

每日掉啲衫就有人洗，嘢食就每日都有午餐供應，啲嘢放到成個客廳都係，都會有人執。

望男友升職加薪 又擔憂增加壓力

男友對未來早有計劃，希望與她結婚，不過樓主擔心未來會多爭吵，不單止柴米油鹽的問題。樓主透露自己每月收入有4萬多，雖男友大她5、6年，但人工卻少1萬多，她希望男友能夠升職加薪，也曾以開玩笑的口吻說「你升咗職咁我就唔做喇 」，可能也會令對方感壓力。

網民表明男友3大問題

帖文一出引起網民討論，有不少人認為他們並「不夾」，再發展下去只會辛苦自己，也有網民從逐一表明男友的問題，指他沒有禮貌、沒有紳士風度、未必顧家，又表示送禮物只是用金錢補償情感責任，每個人都可以做到，勸樓主認真思考這段關係應否繼續發展下去。

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責任編輯：王明芳

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