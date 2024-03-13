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婚後事︱陳自瑤穿拉丁舞衣展迷人美腿　親身上陣拍親熱戲有顧慮【多圖】

娛樂 14:04 2024/03/13

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Yoyo好索啊！

在昨晚（3月12日）的《婚後事》中，焦點在陳自瑤（Yoyo）與黎諾懿的親熱場口，除了燈光夠浪漫，Yoyo的美好身段亦是討論焦點之一！

Yoyo先後身穿貼身拉丁舞衣、喱士吊帶睡衣、純白內衣登場，展現白滑美肌、隱約的人魚線，以及修長美腿，令人「心心眼」！

婚後事丨前財經主播投訴照片被《婚後事》盜用　 TVB回應：確認所有相片均合法取得

Yoyo分享美腿心得

現年42歲的Yoyo，擁有令人羨慕的身型，她大方分享美腿心得：「最緊要係多謝媽咪同各位讚賞啦。其實保養心得都係平時保濕搽cream，另外線條可能因為我會做吓運動、亦都鍾意行路同多啲急步走，可能咁都幫助到對腳嘅肌肉結實啲」。

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Yoyo拍親熱戲有顧慮

談到與諾懿的親熱場口獲讚賞心悅目，及有網民好奇親熱場口是否有替身，Yoyo透露全由自己親身上陣！

她笑言拍攝時唯一要擔心的是出來的效果是否夠唯美、以及自己身形是否合格：「我好擔心拍出嚟嘅效果會唔見得人，但監製都有係咁安慰我OK嘅。編審Pinky話我同Emma有個位好似，就係我哋都會追求完美，所以拍嗰日我盡量希望自己展現嘅係最佳姿態，為咗靚啲，場口入面嘅睡衣同內衣都係我自己親手去揀同買，希望可以揀到最適合自己嘅。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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