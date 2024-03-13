名牌速報｜GUCCI 全新比例酒紅色Jackie手袋　新任總監設計即日上架

今年是GUCCI非常重要的一年，全因為是創作總作總監Sabato De Sarno所操刀的系列首季開賣的大日子，這位設計師將前朝留下來的裝飾性設計去蕪存菁，改走簡約主義路線，這一個翻天覆地的改變，大家會喜歡嗎？

奢侈集團旗下時裝品牌創總監的位置經常人來人往，基本上3、4年就來個大執位，GUCCI亦不例外，前朝的Alessandro Michele一手將品牌從谷底救出，創作總監位置一坐8年，仍然不得不離開。

據聞是因為集團要將業績推得更高，因此要求他更改設計風格，Alessandro當然拒絕，毅然離開效力超過20年的GUCCI﹗人走後，又豈能沒有主帥統率這個每年營業額高達100億歐元的時裝品牌？於是找了來自Valentino的Sabato De Sarno走馬上任，終於今年春夏以一個全新的GUCCI與大家見面。

▲ 另一個全新的Luce手袋，沿用了經典的GG Monogram圖案。（$23,500/圖片品牌提供）

掌門人履歷

首先簡單地看看Sabato De Sarno履歷，1983年出生於意大利拿坡里的他，畢業於米蘭的Istituto Secoli服裝設計學院。

第一份工作就在Prada任職打版師，及後再到Dolce & Gabbana當上女裝針織首席設計師，之後轉戰Valentino，得到品牌的的創作總監Pierpaolo Piccioli 賞識成為他的得力助手，一做13年5個月。難得的是他離開Valentino時，整個品牌的創作團隊在夜店開了一個告別派對，Pierpaolo和在場眾人都穿上「I Love SdS」的tee來祝福他有個更好的未來。

如此得到眾人歡心，還不是因為Sabato De Sarno在工作上處事態度認真屬實幹型，加上傳統紅褲子出身，絕對不是現今不少品牌隨便找個名人當創作總監就輕率了事，GUCCI為了等待他的到臨，不惜冒險一整年處於「冷河期」，可見他的降臨對品牌有多重要。

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繼續上路

正所謂新人事新作風，要革新，就要將舊的東西打破，如果說前朝的Alessandro Michele的設計是懷舊和奇異的（他選擇用上綠色代表GUCCI），那麼現在Sabato De Sarno的設計更適用於真實世界和著重用料更優質的服裝，他選擇了一個新名詞Ancora（意大利文意指繼續）和紅色，為他創作的首個系列點題。

他說：「我鍾情於文字，它既有分量和叫人想像的含意，Ancora代表著彷彿你擁有某樣東西，但同時你想擁有更多的感覺。至於如酒紅色的紅調，靈感源於品牌創辦人Guccio Gucci當年工作的酒店電梯，並且第一代Jackie Bag的內裡也是應用上這一抹紅。」

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實務新作

的確，在Sabato De Sarno的帶領下，GUCCI往日誇張的裝飾性設計今不復見，他強調系列中全是現實生活中每天都可以穿著的服裝，重點的外套既有冇袖長大衣，亦有雙排鈕釦款式，剪裁俐落的西裝、更少不得你的家中都必有一件的牛仔褸，又或是必然會出現的GG Monogram短褲和jumpsuit等。

手袋方面，看似和以前分別不大的Jackie Bag和Bamboo Bag，細看之下，原來縮小到更實用的比例，再配合嶄新的酒紅色，似乎又出然了一絲新意。

當然，作為全新GUCCI的開始，有人會略嫌過於「實際」，少了一些視覺上的衝擊。

當中包括資深的時裝評論家Suzy Menkes說：「這個是至今最實用的系列，但對我來說就是缺少了讓人驚歎的時刻。」

但不要忘記Sabato De Sarno不下一次對大家說過：「我喜歡自己的設計在街上被人穿著。」

實幹、真實的服裝才是GUCCI的未來，大家不妨讓時間做證。

產品查詢：2524 4492

記者：何偉雄