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遊日注意丨日本航班爆發麻疹　機上至少8人感染大阪東京現個案

都市病 16:09 2024/03/13

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【麻疹/麻疹爆發/傳染病/疫苗】全球麻疹病例去年增加79%，日本近日亦發現感染群組。上月24日，一架從阿聯酋飛往日本關西國際機場的航班，機上發現至少8人感染麻疹，有女乘客更在不自知情況下，先後乘搭新幹線到東京、大阪等地。當地官員因此不排除感染會進入擴散，並呼籲民眾注射麻疹疫苗。

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綜合日本傳媒報道，2月24日一架國際線航班從阿聯酋飛抵日本關西國際機場，其後大阪府於本月1日發現，其中一名有份乘坐該航班的男乘客確診感染麻疹；之後再在大阪和其他縣陸續確認機上另有7人感染。而最新一宗確診為一名20多歲女乘客，當局公布她近日行蹤，指她於3月7日搭乘下午1時多的新幹線從新大阪站抵達品川站，當晚前往東京都中央區銀座一間餐廳用餐，並在之後出現發燒及出疹等症狀，8日確診感染。厚生勞動省表示，包括機上群聚的8人在內，日本境內進入今年後累計已有11人感染麻疹；當地官員因此不排除感染會進一步擴散，並呼籲民眾注射麻疹疫苗。

麻疹是一種高度傳染病毒，可經飛沫、接觸和空氣傳播。日本專家建議，出國人員應檢查疫苗接種史和抗體情況，必要時接種疫苗。世衛數據顯示，2023年全球錄得超過30萬宗麻疹個案，是前一年的1.8倍。

麻疹屬高傳染性疾病

據本港衞生署資料，麻疹屬高傳染性的疾病，潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。麻疹可透過空氣中的飛沫，或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播。病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。

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受感染的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點。3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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