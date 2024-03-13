【保護私隱】中大新生物樣本庫將啟用　私隱公署主動視察確保敏感資料受保障

▲ 中大新生物樣本庫將啟用，私隱公署主動視察確保敏感資料受保障。（資料圖片）

香港中文大學卓越兒童健康研究所設立的生物樣本庫即將啟用，預料可存放至少80萬個生物樣本供科研用途。個人資料私隱專員公署指，生物樣本涉及敏感的個人資料，主動巡視樣本庫，並提供建議助研究所遵從《私隱條例》。

私隱專員公署表示，基於該生物樣本庫將會存放大量生物樣本，而相關樣本涉及未成年人的個人資料，包括健康狀況，加上生物樣本屬於敏感的個人資料。

為確保個人資料私隱受到保障，私隱專員公署決定依據《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第36條的權力，主動視察卓越兒童健康研究所兒童生物樣本庫，以了解該研究所在收集、保留、使用及處理兒童生物樣本及相關個人資料的情況，以及在過程中所採取的保安措施。



私隱專員公署希望透過是次視察，向卓越兒童健康研究所提供實用建議，協助它們遵從《私隱條例》的規定。

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責任編輯：陳麗娜