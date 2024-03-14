  • 19°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 09:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

校長專欄｜當小記者做訪問學盡公民責任　葵盛信義學校帶學生建「理想社區」

升學教育 09:00 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

一起以步行的方式走過葵青區不同的地方，認識社區內的設施。（學校提供）

有沒有想過小二學生也可以建設「理想社區」？

基督教香港信義會葵盛信義學校為配合小學教育新課程，啟迪學生創意，一連四天舉辦了「超學科專題研習週」，讓學生的學習能突破日常「中英數常」學科的框架，全情投入於學習活動中。學校為配合小學人文科課程目標，策劃了全校性的「超學科專題研習週」，以多元策略的方式，將課程的七大學習重點，「有機結合」、「自然連繫」到活動當中。

最新影片：

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

豐富多元學習經歷

葵盛信義學校以超學科學習(Transdisciplinary)概念為根本，在各級設有不同學習主題，而二年級就以《葵青樂遊遊》為題，配合小學人文科的最新課程發展，將學習和日常生活連繫起來，以社區作為教學藍本，讓學生從真實情境中認識社區特色，並配合電子學習工具進行合作學習，透過學生提出建議，優化社區設施，改善居民生活，從而培養學生關心社區的態度。

從認識社區歷史到社區考察

善用「學時」也是活動設計特色之一。為了讓學生有充分時間和機會親身體驗和探索社區，我校老師特意安排全體二年級學生由學校出發走訪葵青區。活動以「理想社區」為主題，學生在真實環境中學習，親身了解葵青區的現況，沿途經過公園、學校、廣場、住宅、葵涌救護站暨消防處辦公大樓、葵涌運動場等，老師邊走邊向學生介紹社區設施與其用途，例如走到公園時，學生學習愛護公園和使用社區設施時要遵守的規則，希望從小培育學生守法守規，了解遵守規則與尊重他人權利的重要性。

點擊圖片放大
+5
+4

擔當葵信小記者

「生涯規劃」是持續和終身教育的過程，為了讓初小學生對不同行業有初步了解，老師安排了學生參觀葵青劇院，訪問在社區工作的人，除了明白不同政府部門的工作和個人的公民責任外，更可幫助學生認識自己的興趣、能力和抱負。

大部分二年級學生都是第一次到訪葵青劇院，走到演藝廳時，學生都被劇院的宏偉建築深深吸引。學校更與葵青劇院的工作人員安排了訪問環節，讓學生有非一般的學習體驗。2A班范心然同學對葵青劇院的文化工作經理一職甚感興趣，提問工作人員︰「如果我長大後想擔當這個職業，我需要有甚麼性格優點呢？」工作人員回應表示，相關職業需要有樂觀、積極與外向的性格，鼓勵小朋友有正面的價值觀和良好的學習及生活態度，為未來的升學和工作做好準備。2C班楊僖同學也表示︰「葵青劇院的後台很大，能讓我明白工作人員的工作，謝謝他們的努力！」

統籌活動的課程發展主任黎潔盈主任表示︰「學習經歷能加深學生對自己所在社區的認識，同時培養學生守時、責任感和誠實等良好的態度。」我校深信讓學生走出課室經歷學習，同時通過觀察和訪問，學生更能學會尊重他人，以及感恩為社區付出努力的人，從而培養正確的價值觀及態度。與此同時，學生能到葵青劇院廣場，認識政府建築物和國旗、區旗的設置，透過老師講解升掛國旗時需要注意的禮儀，不僅提升了學生對國旗和升旗禮的認知，也進一步加深了國民身份的認同。

培養自主學習 加強媒體和資訊素養

學校在小二的《葵青樂遊遊》專題研習中，結合了電子學習模式，以提升學生自主學習的能力和良好的學習習慣。為了探討葵青區以外的社區情況，學生利用網上學習資源來認識十八區的特色，並自行完成延伸工作紙，促進學生學習的主動性。過程中，學生通過觀看資訊素養的相關影片，培養合法及合乎道德地使用資訊科技的能力和態度，學習不隨意轉發未經核實的訊息，加強媒體和資訊素養。

學習盡公民責任  設計「理想社區」 

由參觀到實踐，老師把學生分成小組，學生通過創意思維，提出了一系列方案來解決社區的問題，改善居民的生活，以實現他們的「理想社區」。每個「理想社區」都有不同的特色，例如以「美食鎮」、「安樂窩」為主題的社區，每條街道都佈滿學生喜愛的美食店，區內都增設了公園、遊樂設施、學校和醫院等，活動過程中發揮了學生的創造力、協作能力、團隊合作和解難能力。

此外，學校亦安排了學生進行全級匯報，分享學習成果。過程中，學生有機會與同學們交流和學習，這次匯報是對他們辛勤努力的肯定，也是激勵他們繼續追求「理想社區」的動力。黎主任認為︰「設計超學科專題研習活動，是希望靈活運用『學時』，利用多元策略方式讓學生學習，以培養學生的共通能力，爲未來『生涯規劃』帶來更廣闊的視野，同時，有機給合價值觀教育、國民教育，以提升學生對學習國情的興趣，加強國民身份的認同。」

相信教育就是肩負培養人才的責任與使命，每個學生都是獨立的個體，希望透過多元化的活動和經歷，能使學生明白需要與同儕一起學習求進，共同建構的理想社區，日後為國家和社會作出貢獻。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 徐起鸝校長 葵盛信義學校

欄名 : 校長專欄

最新專欄文章

校長專欄｜民生書院校長閱讀室　當代管理大師發人深省的睡前小品
2024/03/08
校長專欄｜民生書院校長閱讀室　當代管理大師發人深省的睡前小品
校長專欄丨人生無常縱有苦跌 愛官校長： 仍要繼續前行　
2024/03/01
校長專欄丨人生無常縱有苦跌 愛官校長： 仍要繼續前行　
鼓勵掌聲｜鼓勵家長向孩子多說正能量句子　陳瑞良校長：鼓勵是讓孩子自信高飛的翅膀
2024/02/27
鼓勵掌聲｜鼓勵家長向孩子多說正能量句子　陳瑞良校長：鼓勵是讓孩子自信高飛的翅膀
校長專欄︱書本標準答案不應是局限 學生參加年宵市場體驗營商
2024/02/20
校長專欄︱書本標準答案不應是局限 學生參加年宵市場體驗營商
校長專欄｜民生書院校長好書推介　擺脫手機成癮重拾閱讀習慣
2024/02/19
校長專欄｜民生書院校長好書推介　擺脫手機成癮重拾閱讀習慣
小學 中小學教育 中小學考試