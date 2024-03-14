校長專欄｜當小記者做訪問學盡公民責任　葵盛信義學校帶學生建「理想社區」

▲ 一起以步行的方式走過葵青區不同的地方，認識社區內的設施。（學校提供）

有沒有想過小二學生也可以建設「理想社區」？

基督教香港信義會葵盛信義學校為配合小學教育新課程，啟迪學生創意，一連四天舉辦了「超學科專題研習週」，讓學生的學習能突破日常「中英數常」學科的框架，全情投入於學習活動中。學校為配合小學人文科課程目標，策劃了全校性的「超學科專題研習週」，以多元策略的方式，將課程的七大學習重點，「有機結合」、「自然連繫」到活動當中。

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豐富多元學習經歷

葵盛信義學校以超學科學習(Transdisciplinary)概念為根本，在各級設有不同學習主題，而二年級就以《葵青樂遊遊》為題，配合小學人文科的最新課程發展，將學習和日常生活連繫起來，以社區作為教學藍本，讓學生從真實情境中認識社區特色，並配合電子學習工具進行合作學習，透過學生提出建議，優化社區設施，改善居民生活，從而培養學生關心社區的態度。

從認識社區歷史到社區考察

善用「學時」也是活動設計特色之一。為了讓學生有充分時間和機會親身體驗和探索社區，我校老師特意安排全體二年級學生由學校出發走訪葵青區。活動以「理想社區」為主題，學生在真實環境中學習，親身了解葵青區的現況，沿途經過公園、學校、廣場、住宅、葵涌救護站暨消防處辦公大樓、葵涌運動場等，老師邊走邊向學生介紹社區設施與其用途，例如走到公園時，學生學習愛護公園和使用社區設施時要遵守的規則，希望從小培育學生守法守規，了解遵守規則與尊重他人權利的重要性。

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擔當葵信小記者

「生涯規劃」是持續和終身教育的過程，為了讓初小學生對不同行業有初步了解，老師安排了學生參觀葵青劇院，訪問在社區工作的人，除了明白不同政府部門的工作和個人的公民責任外，更可幫助學生認識自己的興趣、能力和抱負。

大部分二年級學生都是第一次到訪葵青劇院，走到演藝廳時，學生都被劇院的宏偉建築深深吸引。學校更與葵青劇院的工作人員安排了訪問環節，讓學生有非一般的學習體驗。2A班范心然同學對葵青劇院的文化工作經理一職甚感興趣，提問工作人員︰「如果我長大後想擔當這個職業，我需要有甚麼性格優點呢？」工作人員回應表示，相關職業需要有樂觀、積極與外向的性格，鼓勵小朋友有正面的價值觀和良好的學習及生活態度，為未來的升學和工作做好準備。2C班楊僖同學也表示︰「葵青劇院的後台很大，能讓我明白工作人員的工作，謝謝他們的努力！」

統籌活動的課程發展主任黎潔盈主任表示︰「學習經歷能加深學生對自己所在社區的認識，同時培養學生守時、責任感和誠實等良好的態度。」我校深信讓學生走出課室經歷學習，同時通過觀察和訪問，學生更能學會尊重他人，以及感恩為社區付出努力的人，從而培養正確的價值觀及態度。與此同時，學生能到葵青劇院廣場，認識政府建築物和國旗、區旗的設置，透過老師講解升掛國旗時需要注意的禮儀，不僅提升了學生對國旗和升旗禮的認知，也進一步加深了國民身份的認同。

培養自主學習 加強媒體和資訊素養

學校在小二的《葵青樂遊遊》專題研習中，結合了電子學習模式，以提升學生自主學習的能力和良好的學習習慣。為了探討葵青區以外的社區情況，學生利用網上學習資源來認識十八區的特色，並自行完成延伸工作紙，促進學生學習的主動性。過程中，學生通過觀看資訊素養的相關影片，培養合法及合乎道德地使用資訊科技的能力和態度，學習不隨意轉發未經核實的訊息，加強媒體和資訊素養。

學習盡公民責任 設計「理想社區」

由參觀到實踐，老師把學生分成小組，學生通過創意思維，提出了一系列方案來解決社區的問題，改善居民的生活，以實現他們的「理想社區」。每個「理想社區」都有不同的特色，例如以「美食鎮」、「安樂窩」為主題的社區，每條街道都佈滿學生喜愛的美食店，區內都增設了公園、遊樂設施、學校和醫院等，活動過程中發揮了學生的創造力、協作能力、團隊合作和解難能力。

此外，學校亦安排了學生進行全級匯報，分享學習成果。過程中，學生有機會與同學們交流和學習，這次匯報是對他們辛勤努力的肯定，也是激勵他們繼續追求「理想社區」的動力。黎主任認為︰「設計超學科專題研習活動，是希望靈活運用『學時』，利用多元策略方式讓學生學習，以培養學生的共通能力，爲未來『生涯規劃』帶來更廣闊的視野，同時，有機給合價值觀教育、國民教育，以提升學生對學習國情的興趣，加強國民身份的認同。」

相信教育就是肩負培養人才的責任與使命，每個學生都是獨立的個體，希望透過多元化的活動和經歷，能使學生明白需要與同儕一起學習求進，共同建構的理想社區，日後為國家和社會作出貢獻。

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