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新手爸媽丨快閃外遊袁偉豪做湊仔公　張寶兒心繫阿囝：用CCTV跟他聊天

娛樂 17:23 2024/03/13

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張寶兒跟胞妹外遊充電！

現年42歲的袁偉豪可謂家庭事業兩得意，袁偉豪去年榮升新手爸爸，他與張寶兒的寶貝仔「袁咕碌」袁晞祐已經近4個月大。

張寶兒湊B之餘，亦會為自己安排Me time放鬆一下，近日她跟胞妹張寶欣快閃杭州旅遊，張寶兒於IG上載旅遊照。

張寶兒用CCTV「監控」阿仔？

當中她寫道：

和妹妹出走快閃一下
雖然很不捨得袁咕碌
整天通過cctv攝像頭和他聊天
看見他解鎖新技能會好恨自己不在旁
但還是要適當放鬆一下
和兒子和丈夫保持適當距離

杭州真的很美
是媽媽的眼睛不同了嗎
看什麼都覺得好美好

字裡行間看出張寶兒對袁咕碌很掛心，每日都用cctv遠距離「監察」著，至於湊B責任就交給老公袁偉豪。

新手爸媽丨袁偉豪唔介意被叫「張寶兒老公」　Ben望龍年湊夠「好」字

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新手爸媽丨袁偉豪張寶兒囝囝出世　晒一家三口照勁溫馨

袁偉豪頹樣曝現

從袁偉豪的IG限時動態所見，見他上載一張駕車照，滿臉鬚根兼黑眼圈曝現，看來湊B都幾攰下。

不過見袁偉豪拿著玩具跟兒子玩得幾開心，另外他更成功令「袁咕碌」學識抓東西，他於IG上載跟張寶兒對話的短片，當中寫道

實在睏了 又無奶嘴
逼迫我成就解鎖
竟然學會了抓住東西拉向嘴巴
爸爸媽媽為此感到驚訝
問我如何能這麼智能

見兒子成功學識抓東西，張寶兒大感驚訝說：「尋日都未識，今日已經識啦。」

袁偉豪曾大讚兒子易湊，跟成年人愈來愈多互動，當聽到聲音更會笑咪咪，有仔萬事足的袁偉豪直言想追B，希望想生女湊成「好」字。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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