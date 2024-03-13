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開倉優惠｜DONKI清貨大減價低至1折　記者直擊藥妝/家品/玩具模型$2起

親子好去處 17:40 2024/03/13

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熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

DONKI即日起至3月31日進行清貨大減價低至1折優惠，記者直擊了2間分店，見到藥妝、家品及玩具模型等每件最平$2起發售。

【DONKI清貨大特賣/大減價/開倉優惠】DON DON DONKI激安清貨大特賣開賣！即日至3月31日，4間Donki分店的玩具公仔Figure、藥妝、家品及個人護理套裝等低至一折發售，最平2元一件，記者去到其中兩間分店直擊，發現都有不少好物推介！

最新影片推介：

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由即日起至3月31日，4間指定分店包括荃灣海之戀店、銅鑼灣名珠城店、屯門市廣場店及鑽石山荷里活廣場店的生活百貨部或近家品區、收銀處的位置，都劃有清貨專區，記者到了銅鑼灣及鑽石山分店尋寶，發現每件價錢由2元至80元都有，貨品包括玩具公仔Figure、藥妝、個人護理套裝及生活用品等。

藥妝方面，日本面膜、潤手霜等低至$5起、化妝掃10元、個人護理如一大支日本沖涼液、肥皂等20元起，還有多款指甲及腳甲貼等。而家品如衣架、洗碗精等$10起、洗衣液20元起。

DONKI鑽石山荷里活廣場店的清貨大減價專區。（TOPick記者攝）

DONKI鑽石山店另設玩具減價區

其中鑽石山荷里活廣場店另有玩具大減價，有不少公仔咕𠱸、卡通文具、野餐用品、派對用品及角色扮演服裝，家長可以到場為小朋友選購一番。而Donki在社交平台表示，特惠商品清單內容持續更新中，每次到店都會有新驚喜！

點擊即睇DONKI藥妝、護理產品減價貨：

點擊圖片放大
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點擊即睇DONKI家品、生活用品減價貨：

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點擊即睇DONKI文具玩具、派對用品減價貨：

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DONKI激安清貨大特賣

日期：即日起至至3月31日
優惠適用分店：荃灣海之戀店、銅鑼灣名珠城店、屯門市廣場店及鑽石山荷里活廣場店

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記者：林綺玲、沈佩珊

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