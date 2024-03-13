黃Viu活躍用戶突6240萬　林依晨徐譽庭12年後再度合作

▲ 《不夠善良的我們》

電訊盈科旗下泛區域OTT串流視像平台Viu（下稱「黃Viu煲劇平台」）去年更在業務上取得不俗成績，日前母公司電訊盈科發表「成績表」，「黃Viu煲劇平台」於2023年每月活躍用戶（MAU）急升至6240萬名，位列東南亞五地亞軍，連同串流時數均在區內排名第二。

另外，期內付費用戶亦按年增長10%至1340萬名，反映「黃Viu」繼續領先全球同業，穩佔市場先機。

「黃Viu」並現於灣仔會展舉行的香港國際影視展（FILMART）內公布本年度重點推介項目，當中包括Viu Original原創復仇韓劇《7人的復活》、全新愛情台劇《不夠善良的我們》和Viu原創菲律賓劇集《金秘書為何那樣》。

▲ 《不夠善良的我們》許瑋甯、林依晨。

林依晨徐譽庭聯手

Viu Original原創復仇韓劇《7人的逃脫》憑藉校園產子、買兇殺女等荒誕情節屢屢登上熱搜；續作《7人的復活》本月底隆重推出，以原班人馬打造，今集更加入CNBLUE成員李正信，並由「狗血劇教母」金順玉執筆。

由「金鐘編劇」徐譽庭編導，台劇《不夠善良的我們》雲集林依晨、許瑋甯、賀軍翔及柯震東等卡士，此劇也是林依晨與徐譽庭自12年前《我可能不會愛你》後再度強強聯手，當年二人攜手拿下7座金鐘獎項，未知今次又會擦出甚麼火花呢？

▲ 《7人的復活》黃靜音

由影視紅星Kim Chiu和Paulo Avelino主演的Viu原創菲律賓劇集《金秘書為何那樣》改編自2018年同名人氣韓劇，故事講述英俊自戀的大企業副董事長為了讓離職秘書回心轉意而扭盡六壬，二人卻在過程中萌生愛意。據悉菲律賓版將加入在地化元素，讓受眾更易產生共鳴。

此外，Viu原創BL泰劇《親密朋友 第三季》則講述五個失落偶像夢的青年買醉後的搞笑經歷，香港觀眾敬請密切關注！

韓國戀愛真人騷風靡全球，當中以《換乘戀愛》系列最為成功，節目更引爆亞洲「換乘病」，讓觀眾朝思暮想無心工作。

▲ 《換乘戀愛3》

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