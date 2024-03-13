【黎智英案】李宇軒供稱曾眾籌逾700萬元作登報計劃　黎智英公司曾協助墊支款項

▲ 案件在西九龍法院審理。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》，黎及《蘋果日報》(下稱《蘋果》) 3間公司否認串謀勾結外國勢力罪等共3罪，案件今（13日）於西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。12港人案被告之一的李宇軒供稱，自己曾與陳梓華等人於G20峰會前眾籌逾700萬元，以進行登報計劃，讓國際社會關注香港示威情況。由於資金轉帳需要，陳曾找來「Dico（力高顧問公司）」和「LAIS Hotel」等墊支款項；按控方開案陳詞，上述兩間公司由被告黎智英及其助手Mark Simon持有及控制。

最新影片推介

案件今踏入第44天審訊，第4位從犯證人、12港人案被告之一的李宇軒今出庭作供，副刑事檢控專員周天行代表控方展開主問。庭上可見，李面容消瘦，並在步入法庭前穿上鬆身深藍色厚外套，隨後走到證人台前舉高聖經宣誓後開始作供。

李供稱，自己於2021年7月7日承認串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，當中涉及串謀黎智英、Mark Herman Simon、劉祖廸及陳梓華等人。

李續指，自己於2019年6月透過通訊軟件Telegram 認識陳梓華，但當時只知道對方名為「T」，又指當時正值G20峰會前，香港已有數次「好有畫面嘅場面」，李及陳等人正討論如何將這些關注帶到國際舞台，取得國際支持。

李又指，當時Telegram群組內有另一名男成員，於連登討論區上持有帳戶，名為「家樂牌通心粉」。由於帳戶於連登受到關注，其帖文令更多人得悉眾籌計劃，「以我所知，個Crowdfunding Campaign (眾籌計劃）係咁樣宣傳出去」。

李供稱，他們曾在「Go Get Funding」上發起眾籌，又指已不記得曾具體聲明甚麼，但大概意思是透過全球登報，讓國際社會知道「香港嘅示威發生咩事」。

李又指，最終成功眾籌逾700萬元，由於轉帳需時，李已墊支約300萬元積蓄，但仍不足以支付廣告費，李於是在Telegram群組提出事宜，陳則問及李「有無錢銀上嘅嘢要幫手」。

李指，自己最終將報館帳單轉交至陳，陳處理款項後，再將匯款通知書（Remittance Advice)交予陳，又或是直接將報館的聯絡方法交予陳，由陳直接處理。李續指，自己後來得知部分單據由「Dico（力高顧問公司）」和「LAIS Hotel」支付；按控方開案陳詞，上述兩間公司由被告黎智英及其助手Mark Simon持有及控制。

控方又問及，陳及李兩人首次見面的情況，李供稱，陳當時曾問自己需要墊支多少錢，之後「佢諗計」，不久後陳又稱「去問過啲uncle」、「可能可以動用到5球（500萬元）啦」。

被問及李及陳於登報計劃扮演的角色時，李供稱，自己與陳均是提出計劃的人。此外，自己亦有實際操作眾籌戶口及幫手墊支，陳則負責尋找登報的報章，以及尋找墊支的人。

聆訊今午（13日）續。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

記者：梁錦麟