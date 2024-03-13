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移民英國｜難忍倫敦樓價高漲租住泰晤士河船屋　女網紅讚有兩房一廳「夠大夠平」

家事百科 19:14 2024/03/13

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很多英國人為節省租金「諗計仔」，有女網紅選擇由陸地轉移河上，租用泰晤士河上的船屋，貪其空間夠大，亦有女子買下船屋置業，每年節省9000英鎊。(IG：shannonroselane 截圖)

【英國移民】英國近年租金持續向上，前年租金按年升近半成，創史上第二高升幅，令很多英國人也為節省租金「諗計仔」。有女網紅選擇由陸地轉移河上，租用泰晤士河上的船屋，貪其空間夠大，亦有女子面對嚴重加租，於是決意買下船屋居住，每年節省9,000英鎊。移民英國的港人都可以考慮一下？

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移民英國｜租住泰晤士河船屋

來自美國、24歲的女網紅Maisy Dewey早前在社交平台IG分享其位於倫敦的居所片段，是一艘位於泰晤士河上的船屋。她直言，在倫敦尋找一間企理又能負擔得起的住所並不容易，在尋找租盤時，發現了一個租盤在泰晤士河上，怎料是一間船屋。她坦承起初並未想過以船屋為家，不過這間船屋空間雖呈狹長型，但足夠她與男友及愛犬居住。

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移民英國｜船屋兩房一廳開放式廚房

船屋設有廳和開放式廚房，另有一間細房作書房之用，睡房足夠放置雙人床，船頭更有細小空間放置衣物箱。而她所住的船屋屬永久停泊在岸邊，故此船上的廁所已接駁一般的污水系統，洗澡和如廁不成問題，並有電力和無線上網。船上更置有一個50加侖的水缸，足夠日常使用，無水時自行加水。至於燃料則有獨立的氣體缸，當氣體用完由業主補充。Maisy表示，此前曾與未婚夫和愛犬租住過另外3個單位，以船屋的空間屬最大。他們一家去年11月開始入住，整體而言船上生活一切很好。

另據英國《太陽報》報道，現年29歲的萊恩（Shannon Lane），雖具有自由製作人與畫家的雙重職業，仍難以負擔倫敦的高昂房租。她表示，之前租住的一房單位月租約950英鎊（約9,500港元），後來業主突然大幅加租至1020英鎊（約1萬港元），甚至暗示或在單位內加設一幅假牆，將房間一分為二，非法租予他人。

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為此她決意搬離，某日路經發現有艘船屋正在出售，忽發奇想下決定改住船屋，藉此徹底擺脫「無殼蝸牛」的租屋生活。她申請到1.2萬（約1.2萬港元）英鎊的貸款，再加上積蓄，最終以2.4萬英鎊（約24萬港元）買入這艘船屋。當她正式成為船屋住戶後，發現原來不少年齡相若的人也住在泰晤士河的船屋上，在他們身上得到許多幫助，令她很快適應新的生活模式。

移民英國｜住船屋年省約9萬開支

她指出，以往租金加上水電費等雜費的住宿開支為1,100英鎊（約1.1萬港元），自遷入船屋後，每月最多只需支付100英鎊（約1,000港元）的煤氣和汽油等燃料費用，加上200英鎊（約2,000港元）的銀行貸款債務，每月住宿支出低於350英鎊（約3,500港元），每月能節省750英鎊（約7,500港元），一年則可省下高達9,000英鎊（約9萬港元）開支，著實節省不少支出。

雖然不少朋友擔心她在船上的用水及用電問題。萊恩其實早有準備，原來每年只需支付800英鎊（約8,000港元）的駕駛許可證中，就可涵蓋免費使用公共加水站及清理設施的費用，加上船上供電均來自太陽能電板，電力供應並無出現太大問題。

32歲的Emily Jones已住了船屋4年，當時是靠借貸買入船屋當居所。她表示，之前跟5人合租一間房屋，月租800英鎊。面對昂貴租金，加上父親去世，令她決心買船居住。不過，Jones提醒，若想入住船屋，要預留每年約3,000英鎊（約3,000港元）的開支用於牌照、保險和燃料等，而維修費也較陸地的房屋貴，應預留1,000英鎊作應急之用。

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責任編輯︰王明芳

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