  • 20°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 18:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

養老院體驗︱90後男子提早退休住養老院　每月僅需￥1700包食包住激讚：一步到位

健康資訊 17:14 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

90後男老闆提早退休，住養老院每月僅需￥1700！包食包住激讚：一步到位。

【養老院/退休生活】2、30歲年輕人正值打拼事業的年紀，卻提前享受退休生活，會是怎樣一種體驗？内地一名90後男子就選擇提早40年退休，入住養老院享受被照顧的日子，大讚養老院「包食包住」，一個月只需要￥1700，惹網民羡慕。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

遼寧一名男子在抖音發佈影片「93年小伙提前入住養老院是種什麽體驗」，表示自己今年30歲，入住養老院之前「開過公司、開過店」，是一名老闆。但由於近年生意環境差，賺不到錢，為追求更高生活質量，他突然靈機一動：「不如去住養老院吧」。

大讚養老院「包食包住」每月只需￥1700

據男子描述，養老院設施都很好，1個月收費只需￥1700，是標間2人間的錢，沒其他人合宿時就自己一個人；費用包上網費、電費、水費。甚至還有專人幫忙清潔衛生，三餐都有著落，令他讚不絕口：

每天定時給我打掃衛生，比住賓館都方便…… 伙食挺好的，葷素搭配合理。

他又表示，養老院的公公婆婆飯量不小，「盛肉的時候比我都快」。有時趕不上早飯時間，就會讓廚房幫忙留一口，「他們都挺照顧我的」。最後，他在影片大讚，稱住在養老院是「少走40年彎路，一步到位」。

點擊圖片放大
+9
+8

網民羡慕：租房還不如住這

影片引來網民熱議，養老院的生活條件吸引了不少年輕人蠢蠢欲動，紛紛表示想入住：「這是哪裡？我也要去」、「我好像看到了商機，青年養老院」、「一年才2萬」、「說真的，打工租房還不如住這，還管飯，電費水費全免」、「我也去了，陪朋友去的，給我整動心了，也是1700，還有個停車場， 跟我說早上雞蛋牛奶隨便吃，中午8個菜，好像不用我幹活，給我洗衣服，還能找老頭老太太嘮嗑（可以跟他們抱怨對工作的不滿，反正他們也聽不進去當心裡疏導）」。

但也有部份網民認為這類影片只是宣傳效果，不切實際：「是廣告吧？」、「就是打廣告，不用在意」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
今日 13:09
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
腦退化｜50歲男每餐食2碗飯變沒記性癡呆　中醫推5大法則助大腦回春
18:40 2024/02/29
腦退化｜50歲男每餐食2碗飯變沒記性癡呆　中醫推5大法則助大腦回春
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰
10:59 2024/02/06
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰

你可能感興趣

遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
今日 13:09
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
腦退化｜50歲男每餐食2碗飯變沒記性癡呆　中醫推5大法則助大腦回春
18:40 2024/02/29
腦退化｜50歲男每餐食2碗飯變沒記性癡呆　中醫推5大法則助大腦回春
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰
10:59 2024/02/06
網絡熱話丨台灣夫婦帶女兒到香港迪士尼玩3日　機場買2條壽司罰款5萬全家崩潰
網絡熱話 退休 抖音