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好人好事｜初中生與外婆相依為命不幸罹患渴睡症　好老師孭足2年求診獲表揚

升學教育 11:18 2024/03/14

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善心好老師孭上患有渴睡症的學生求醫。

內地一名初中生患上渴睡症，一病發就叫不醒，患病的兩年多一病發，全由班主任孭起學生往醫院求醫，而這個行為已經持續了兩年，好老師的行為被放上網表揚，獲大批網民讚好！

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綜合內媒報道，浙江紹興一名初中生原來是留守兒童，父母長年在外打工，生活全靠外婆照顧，但對方年紀老邁加上行動不便，不幸的是該名初中生患上渴睡症，一病發就叫不醒，外婆無力孭孫兒求診。班主任得知後，每當初中生病發時，就孭起對方去醫院。

日前對方又再次在宿舍病發一睡不醒。班主任接報後馬上孭起學生由4樓衝落樓，到醫院接受治療。而學生外婆只能在後面拄著拐杖跟著去醫院。

好老師的行為獲得網民表揚，大讚對方真心愛學生，「師者，不只傳道授業解惑也！」、「把學生當自己的孩子照顧」、「看到外婆走出來真的哭了，還好有這位老師在」、「真的是為數不多的好老師」、「這樣的老師才配為人師表，不像湖南打人的女老師」、「值得叫他一聲老師，雖然我沒有被他教過」。

求診時，學生的外婆跟在後面。網上圖片

拆解渴睡症成因

台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙在《名醫觀點》中提到，有小孩經常會因為白天「樁眼瞓」，而被老師、家長誤認為「不認真、不努力或偷懶」。但他表示，小朋友或年輕人白天想睡覺，有機會是因為患上「嗜睡症」，香港又稱渴睡症，其中最嚴重且最容易被注意到的是一種遺傳疾病「猝睡症」。他又指當中有3大病徵尤其明顯，包括：白天嗜睡、突然猝倒及特殊睡眠異常。

李信謙指，猝睡症發病年齡通常在青少年或青年期，11至15歲或20至30歲，也正好是需要學習與工作的階，對患者而言，無法控制的想睡覺對生活也造成非常大影響，且根據過去經驗，台灣有8成的猝睡症患者沒有被診斷出來或及早就醫。

他建議，家中孩子或青少年若出現白天想睡的情況時，建議先自我記錄2周的睡眠習慣，發現若已有充足睡眠，白天仍出現想睡情況，可找醫生檢查，以得到適確治療。

渴睡症或與遺傳基因有關

本港精神專科醫生何浩賢早年接受TOPick訪問時便指，渴睡症是非常罕見的精神病症，平均一萬人之中有3人患此病。當中常見病徵為忽然手腳無力及入睡是渴睡症最常見的徵狀，而幻覺及「被鬼壓」則不是所有患者必定會經歷。

至於渴睡症的成因，或與遺傳基因有關，患者腦部缺乏可令人睡醒、名為「Hypocretin」的物質，多在10多歲及30多歲時病發。他自言行醫10多年，只遇過一名患渴睡症的病人。

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責任編輯：王明芳

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