職場媽寶︱打工仔OT阿媽打電話鬧公司　老闆親自接聽後果點樣？

▲ 有網民分享有新同事媽媽不滿兒子要OT，打電話鬧公司更要老闆親自接聽，最後咁收場。（《開心速遞》劇照）

打工仔最希望的是可以準時收工，但面對繁多工作又不想加班可以點做？有網民分享返工趣事，有新同事不想加班，要媽媽打電話到公司要求老闆放人收工，網民對此表示羨慕，只要出動家人就可以不用OT，同時也擔心新同事會否順利通過試用期。

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新同事OT媽媽打電話要求老闆放人

該名網民以於香港討論區「同事阿媽打去公司問佢個仔收得工未？」為題發文，表示近日公司公務繁忙，全部同事也需要加班工作，包括剛入職的新同事。有日，該名新同事的媽媽透過公司電話詢問他何時收工，還責罵：

咩公司要佢個仔OT，O咁耐唔畀佢收工呀！

這位媽媽向兒子表達對公司要求加班的不滿後，仍未「心息」，要老闆前來接電話。雖然樓主並未描述電話內容，但最終老闆讓新同事快些收工回家，不用他加班。

樓主羨慕一通電話即可收工

樓主又指，老闆事後心情不太好，因此他擔心新同事會否無法通過試用期。另外，他也羨慕該名同事能因此不用OT。

如果家長打個電話嚟嘈下就可以唔使OT嘅話，我都想叫我阿媽打下電話。

網民大撐媽媽舉動

帖文一出，引來不少網民嘲諷此舉，表示「老細之後有冇出本手冊畀你同事？以後叫佢老母簽名」、「仲讀緊小學咩」、「同佢老母講，你個仔曳曳罰留堂」。

另外，也有網民支持新同事媽媽的行為，指免費加班才不正常，「我撐阿媽，OT文化真係搞出一大堆社會問題」、「香港最不好的就係OT文化，錢唔肯畀，但要你做，食曬你時間」、「乜依家唔係要OT先唔正常咩，大趨勢係Work life balance」。

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責任編輯：王明芳