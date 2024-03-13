  • 20°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

職場媽寶︱打工仔OT阿媽打電話鬧公司　老闆親自接聽後果點樣？

家事百科 16:27 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

有網民分享有新同事媽媽不滿兒子要OT，打電話鬧公司更要老闆親自接聽，最後咁收場。（《開心速遞》劇照）

打工仔最希望的是可以準時收工，但面對繁多工作又不想加班可以點做？有網民分享返工趣事，有新同事不想加班，要媽媽打電話到公司要求老闆放人收工，網民對此表示羨慕，只要出動家人就可以不用OT，同時也擔心新同事會否順利通過試用期。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

新同事OT媽媽打電話要求老闆放人

該名網民以於香港討論區「同事阿媽打去公司問佢個仔收得工未？」為題發文，表示近日公司公務繁忙，全部同事也需要加班工作，包括剛入職的新同事。有日，該名新同事的媽媽透過公司電話詢問他何時收工，還責罵：

咩公司要佢個仔OT，O咁耐唔畀佢收工呀！

這位媽媽向兒子表達對公司要求加班的不滿後，仍未「心息」，要老闆前來接電話。雖然樓主並未描述電話內容，但最終老闆讓新同事快些收工回家，不用他加班。

樓主羨慕一通電話即可收工 

樓主又指，老闆事後心情不太好，因此他擔心新同事會否無法通過試用期。另外，他也羨慕該名同事能因此不用OT。

如果家長打個電話嚟嘈下就可以唔使OT嘅話，我都想叫我阿媽打下電話。

網民大撐媽媽舉動

帖文一出，引來不少網民嘲諷此舉，表示「老細之後有冇出本手冊畀你同事？以後叫佢老母簽名」、「仲讀緊小學咩」、「同佢老母講，你個仔曳曳罰留堂」。

另外，也有網民支持新同事媽媽的行為，指免費加班才不正常，「我撐阿媽，OT文化真係搞出一大堆社會問題」、「香港最不好的就係OT文化，錢唔肯畀，但要你做，食曬你時間」、「乜依家唔係要OT先唔正常咩，大趨勢係Work life balance」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳

相關文章

媽媽創業｜小紅書網民教香港創業攻略　推介媽媽搞呢門生意輕鬆月入3萬
16:51 2024/03/12
媽媽創業｜小紅書網民教香港創業攻略　推介媽媽搞呢門生意輕鬆月入3萬
童星造假丨內地最紅童星腦瘤手術片被爆造假　公司道歉遭轟：騙同情心呃流量
今日 12:25
童星造假丨內地最紅童星腦瘤手術片被爆造假　公司道歉遭轟：騙同情心呃流量
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
今日 13:09
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】

你可能感興趣

媽媽創業｜小紅書網民教香港創業攻略　推介媽媽搞呢門生意輕鬆月入3萬
16:51 2024/03/12
媽媽創業｜小紅書網民教香港創業攻略　推介媽媽搞呢門生意輕鬆月入3萬
童星造假丨內地最紅童星腦瘤手術片被爆造假　公司道歉遭轟：騙同情心呃流量
今日 12:25
童星造假丨內地最紅童星腦瘤手術片被爆造假　公司道歉遭轟：騙同情心呃流量
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
今日 13:09
遊日注意︱日本網民製「床蝨酒店地圖」　東京大阪多間港人熱門住宿上榜【附外遊防蝨4招】
網絡熱話 職場文化 試用期 網上討論區