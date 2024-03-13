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【吸引旅客】劉震：今年首兩月日均13萬人訪港　會因應季節、節慶推主題式旅遊

政治 14:12 2024/03/13

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劉震表示，旅發局會夥拍電視台拍真人騷宣傳好客制度。（梁偉榮攝）

署理文化體育及旅遊局局長劉震表示，根據入境處初步數字，今年首2個月訪港旅客人數約783萬人次，即每日平均有13萬人次訪港，較去年第4季增長1成2。

旅發局夥拍電視台拍真人騷宣傳

劉震今日在立法會大會回應金融界議員陳振英口頭質詢時表示，留意到旅客口味正不斷轉變，更多的旅客期待深度體驗，當中不少是根據網絡的推介，尋訪最真實地道的體驗和打卡熱點。宣傳方面，旅發局在去年邀請超過2000名KOL、影星，親臨香港體驗多元化的旅遊特色，並且向社交媒體作出分享，製造正面的口碑。此外，旅發局將夥拍電視台拍真人騷推廣好客之道。

而文體旅局和旅發局將會因應不同季節，節慶等，柔和中西藝術、流行文化、美酒佳餚、動感體育等不同元素，推廣主題式旅遊的新體驗，亦會配合旅遊新趨勢，宣傳「沉浸式」深度遊，鼓勵業界推出更多不同組合的旅遊產品。

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記者：趙居逸

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