黃秋生蘇玉華合演《不赦之罪》　P1X3L成員George首登大銀幕

▲ 《不赦之罪》演員陳紫萱、歐鎮灝、蘇玉華、黃秋生、陳書昕（左起）

香港電影工作者總會推出的首季「總會拍電影」計劃，當中的第二部獲選作品《不赦之罪》，日前正式開鏡 。監製廖婉虹、導演林善、導演暨編劇譚善揚、黃秋生、蘇玉華、陳紫萱、陳書昕及P1X3L成員歐鎮灝（George）5位主要演員都有出席開鏡儀式。

電影圍繞3位人物，包括由秋生飾演的牧師，蘇玉華飾演的受害者母親，以及由George所演的少年強姦犯，幾位演員都讚賞劇本出色，不過笑言最初對林善及譚善揚首執導演筒非常擔心，幸而身為影帝的秋生，即場認可他們的表現。

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▲ 《不赦之罪》台前幕後大合照。

秋生大派定心丸



秋生笑指，大家擔心兩位新導演，全因被兩位青澀外表嚇怕，更即場派定心丸：「我又唔覺得佢哋好新，唔係咩都唔識咁，大家都溝通得非常好，又聰明又聽人講又可以消化得到好多意見，即係我唔駛好擔心所有嘢，係比想像中更好同順利。」

蘇玉華就指開拍前曾跟兩位導演見面，印象深刻, 很難想像劇本竟然出自眼前兩位年青人：「今次的確係一個好好嘅劇本，呢兩個年青人好尊重我哋兩個老人家，佢哋真係每一場戲都會埋嚟同你傾，問呢場戲我會點樣處理，點樣演，我覺得係一個好真誠嘅合作。另外我覺得好慶幸，我同秋生一齊演啦，因為我哋好有默契，本身都係熟絡同一齊合作過。」

▲ 黃秋生、蘇玉華在《不赦之罪》合作。

新導演感謝前輩支持



兩位新導演亦都感謝秋生和蘇玉華前輩參與，譚善揚更指落筆寫劇本時，已經想住秋生飾演牧師角色，多得監製安排，最後夢想成真由影帝出演：「成件事好奇妙，而秋生佢上年都有完整睇晒成本聖經，佢有好多研究，我哋每日拍攝時候都會有很多討論，研究角色會有點樣嘅諗法。」

至於林善對於自己剛從演藝學院畢業，就獲得執導長片機會，非常感恩並說：「我覺得『總會拍電影』計劃，對我嚟講最大嘅意義就係畀我一個本身讀電影學院，想拍電影想做導演嘅人一個實踐嘅機會，即係唔只係睇書或者睇電影裡面去學習咩叫做拍電影。」

▲ 譚善揚、蘇玉華、林善（左起）

考影壇後輩演技



3位影壇後輩包括George、陳紫萱及陳書昕亦榮幸能夠跟秋生和蘇玉華同場演出，今次更是George首登大銀幕，面對前輩當然緊張：「我呢半年係有睇好多唔同嘅電影，吸收點樣做，諗住喺實踐嘅時候就發覺，咦，唔係噃，因為秋生哥有嘗試去幫我撇甩自己演出嘅框架，令到我每一晚返去，都諗返演出嘅每一場戲，個人好似對做戲通透咗。」

紫萱曾上過秋生的演技大師班，很開心再跟影帝碰面：「圍讀劇本時候再見到佢，其實並冇想像中咁惡，秋生哥都好調皮。」陳書昕亦珍惜今次與蘇玉華合演母女機會：「蘇老師真係好親切好nice，令到我更加容易入戲，對住佢就好自然有媽媽嘅感覺。」

為演好戲中釋囚角色，George換上一頭清爽短髮造型，更被指似卡通人物monchhichi，另外George又指將會與陳書昕有一場大膽戲，非常考驗演技，書昕指George為投入角色，即使在片場主動與對方溝通都被拒絕， George 連忙澄清：「我個人比較屬於感受型（演員），所以我要好實在去feel角色的想法，就好多時會抦埋一二邊去諗嘢同埋去思考。」

▲ 陳書昕、陳紫萱、歐鎮灝。（左起）

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