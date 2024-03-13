  • 20°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 17:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃秋生蘇玉華合演《不赦之罪》　P1X3L成員George首登大銀幕

娛樂 16:25 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

《不赦之罪》演員陳紫萱、歐鎮灝、蘇玉華、黃秋生、陳書昕（左起）

香港電影工作者總會推出的首季「總會拍電影」計劃，當中的第二部獲選作品《不赦之罪》，日前正式開鏡 。監製廖婉虹、導演林善、導演暨編劇譚善揚、黃秋生、蘇玉華、陳紫萱、陳書昕及P1X3L成員歐鎮灝（George）5位主要演員都有出席開鏡儀式。

電影圍繞3位人物，包括由秋生飾演的牧師，蘇玉華飾演的受害者母親，以及由George所演的少年強姦犯，幾位演員都讚賞劇本出色，不過笑言最初對林善及譚善揚首執導演筒非常擔心，幸而身為影帝的秋生，即場認可他們的表現。

黃秋生出席神戲劇場攝影展　有感而發︰因為攝影令歡愉一刻變永恆

《不赦之罪》台前幕後大合照。

秋生大派定心丸
 
秋生笑指，大家擔心兩位新導演，全因被兩位青澀外表嚇怕，更即場派定心丸：「我又唔覺得佢哋好新，唔係咩都唔識咁，大家都溝通得非常好，又聰明又聽人講又可以消化得到好多意見，即係我唔駛好擔心所有嘢，係比想像中更好同順利。」

蘇玉華就指開拍前曾跟兩位導演見面，印象深刻, 很難想像劇本竟然出自眼前兩位年青人：「今次的確係一個好好嘅劇本，呢兩個年青人好尊重我哋兩個老人家，佢哋真係每一場戲都會埋嚟同你傾，問呢場戲我會點樣處理，點樣演，我覺得係一個好真誠嘅合作。另外我覺得好慶幸，我同秋生一齊演啦，因為我哋好有默契，本身都係熟絡同一齊合作過。」

黃秋生、蘇玉華在《不赦之罪》合作。

新導演感謝前輩支持
 
兩位新導演亦都感謝秋生和蘇玉華前輩參與，譚善揚更指落筆寫劇本時，已經想住秋生飾演牧師角色，多得監製安排，最後夢想成真由影帝出演：「成件事好奇妙，而秋生佢上年都有完整睇晒成本聖經，佢有好多研究，我哋每日拍攝時候都會有很多討論，研究角色會有點樣嘅諗法。」

至於林善對於自己剛從演藝學院畢業，就獲得執導長片機會，非常感恩並說：「我覺得『總會拍電影』計劃，對我嚟講最大嘅意義就係畀我一個本身讀電影學院，想拍電影想做導演嘅人一個實踐嘅機會，即係唔只係睇書或者睇電影裡面去學習咩叫做拍電影。」

譚善揚、蘇玉華、林善（左起）

考影壇後輩演技
 
3位影壇後輩包括George、陳紫萱及陳書昕亦榮幸能夠跟秋生和蘇玉華同場演出，今次更是George首登大銀幕，面對前輩當然緊張：「我呢半年係有睇好多唔同嘅電影，吸收點樣做，諗住喺實踐嘅時候就發覺，咦，唔係噃，因為秋生哥有嘗試去幫我撇甩自己演出嘅框架，令到我每一晚返去，都諗返演出嘅每一場戲，個人好似對做戲通透咗。」

紫萱曾上過秋生的演技大師班，很開心再跟影帝碰面：「圍讀劇本時候再見到佢，其實並冇想像中咁惡，秋生哥都好調皮。」陳書昕亦珍惜今次與蘇玉華合演母女機會：「蘇老師真係好親切好nice，令到我更加容易入戲，對住佢就好自然有媽媽嘅感覺。」

為演好戲中釋囚角色，George換上一頭清爽短髮造型，更被指似卡通人物monchhichi，另外George又指將會與陳書昕有一場大膽戲，非常考驗演技，書昕指George為投入角色，即使在片場主動與對方溝通都被拒絕， George 連忙澄清：「我個人比較屬於感受型（演員），所以我要好實在去feel角色的想法，就好多時會抦埋一二邊去諗嘢同埋去思考。」

陳書昕、陳紫萱、歐鎮灝。（左起）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
小兒濕疹｜轉季濕疹易發作　營養師分享飲食指南+1款紓緩食療

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
21:48 2024/02/29
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】

你可能感興趣

【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
16:58 2022/11/02
【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰　蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
21:48 2024/02/29
填詞L丨鍾雪瑩初提名影后心存感恩　吳冰屢次試鏡落選終成女主角
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
19:01 2024/01/24
盜月者丨姜濤首演大反派密密練開槍　教主Edan激讚有型：他笑容令人心寒【有片】
黃秋生 蘇玉華 歐鎮灝 P1X3L 陳紫萱 電影 組合