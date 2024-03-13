【胃癌】中大醫學院：一種咽喉細菌可引致胃癌　同染有幽門螺旋菌患癌機會再增兩至三倍

▲ （左起）沈祖堯，于君，付凱莉。（王韻青攝）

中大醫學院公布重大發現，團隊共花共5-6年時間研究，發現一種常見於咽喉的細菌「咽峽炎鏈球菌」，可引致胃癌；當病人同時感染該菌及幽門螺旋菌，較只染有幽門螺旋菌患癌機會再多兩三倍。

團隊表示，仍在探索是否需為帶有該菌的患者提供治療，亦正研究以益生菌改善病人胃部微生態平衡，料需持續研究數十年。

醫學界於40年前發現，幽門螺旋菌是患癌發病其中一個主因，有約5-10%帶菌者可致胃癌；中大醫學院過去數年進一步探索，發現根除病人的幽門螺旋菌外，尚有數種細菌可致胃炎，進而演化成胃癌，而咽峽炎鏈球菌是最大威脅。

團隊其後透過小鼠進行實驗，發現咽峽炎鏈球菌會引致病人發生萎縮性胃炎、腸上皮化生等胃癌癌前病變；而給予小鼠菌種及致癌劑的組別，較單是服用致癌劑大幅增加。團隊得出咽峽炎鏈球菌是胃癌致病菌，可導致急性胃炎、甚至長期異常增生。

參與研究的中大醫學院前院長、新加坡南洋理工大學高級副校長沈祖堯表示，幽門螺旋菌帶菌者比平常人患胃癌機會多兩至三倍，而按初步的動物實驗，同帶有幽門螺旋菌及咽峽炎鏈球菌，於動物實驗較只帶有幽門螺旋菌的胃癌機會再多兩三倍。

本港有約7成市民帶有咽峽炎鏈球菌，由萎縮性胃炎至患癌的時長更不能一概而論。沈祖堯強調，目前無需要為大眾市民進行胃癌篩查，不過牙周病及牙肉發炎，可致咽峽炎鏈球菌，呼籲市民注重口腔衛生。至於已有胃癌癌前病變，例如腸化生病徵的病人，可以持續監察病情有否惡化。他指，仍在探索是否需要拔除胃部的咽峽炎鏈球菌，以減少患癌機會。

領導研究的中大消化疾病研究所所長于君就指，目前未有現有抗生素可治療咽峽炎鏈球菌，而團隊目前已成功研究以益生菌抑制幽門螺旋菌，正研究可否同樣應用於咽峽炎鏈球菌。

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記者：陳展棋