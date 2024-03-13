【金庸百年誕辰】文化博物館3.16起設金庸雕塑展　涉楊過小龍女等22個經典角色

▲ 康樂及文化事務署署長劉明光介紹一系列金庸百年誕辰活動。（林宇翔攝）

本周五（15日）為著名武俠小說作家金庸百年誕辰，康文署將於周六（16日）起至10月7日，在沙田文化博物館舉行「俠之大者—金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，由著名雕塑家任哲以獨特的雕塑技巧、豐富的想像力，創作出金庸筆下22位經典角色，包括郭靖、黃蓉、楊過及小龍女等人的人物雕塑。

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康文署計劃周五在中環愛丁堡廣場會舉行「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念」開幕禮，以金庸家人捐贈的金庸半身像揭幕。至於獲文化藝術盛事基金贊助的「江湖盛滙」亦將於同場揭幕，展出由雕塑藝術家任哲創作的10件經典金庸角色人物雕塑，直至7月2日。現場亦設《射鵰英雄傳》中經典的蒙古包場景，配合多種語言聲音導航及擴增實境科技，為參觀人士帶來沉浸式體驗，並還原小說的場景佈置及經典服裝造型。

全球首個獲授權的金庸小説人物雕塑展則會於文化博物館舉行，並為期半年，展出由任哲創作的22件金庸經典作品人物雕塑及藝術家雕塑手稿。香港電影金像獎最佳視覺效果得主、藝術家黃宏達及團隊亦會在展覽中加入多媒體元素，讓觀眾深入金庸的武俠世界。

「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」

日期：2024年3月16日至10月7日（周二休館）（公眾假期除外）

地點：香港文化博物館專題展覽館五、庭院及地下大堂

費用：免費入場

展覽期間，署方亦會舉辦一系列講座，讓觀眾認識金庸小說蘊含的文化內涵及對華人世界的影響力，並會聯同香港中央圖書館在博物館的專題展覽館四增設閱讀區，提供圖書館館藏及金庸武俠有聲書，讓觀眾即時重溫金庸小說的精彩情節。

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記者：梁凱婷