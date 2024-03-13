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超市大搜查｜7款安全潤膚露產品一覽　逾6成毒性測試表現不理想

保健美顏 16:59 2024/03/13

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【水中銀/潤膚露/保濕/抗炎/毒性/護膚用品/女性用品】不少人為皮膚保濕，都有使用潤膚露的習慣。水中銀（國際）生物科技有限公司 （下稱「水中銀」）曾檢驗了市面上22款潤膚產品，針對產品的安全、保濕及抗炎功效進行檢測，結果發現當中有8款被評為「綠魚」（代表品質卓越），當中有7款樣本在保濕或抗炎功效顯著，供大家安心選擇。

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Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

7款安全潤膚露產品一覽

 「水中銀」於2020年9月從各大個人護膚品專櫃、屈臣氏及萬寧購入22款潤膚產品樣本作安全、保濕、抗炎功效檢測，包括知名品牌如CeraVe、NIVEA、PHYSIOGEL、ST. Ives等。安全測試結果顯示，22款潤膚露產品的安全測試中，有8款被評為綠魚（代表品質卓越）、5款為黃魚（代表品質合格）、9款為紅魚（代表有待改善），換言之有6成樣本在安全毒性測試表現不理想。

在8款「綠魚」樣本中，有1款樣本在保濕或抗炎功效評級都不顯著，以下為7款整體表現良好的潤膚露產品名單：

點擊圖片放大
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值得留意的是，「NIVEA 深層潤膚露」、「NIVEA 舒敏修復潤膚露」和「CeraVe 長效保濕修復乳」均被評為「保濕功效」及「抗炎功效」顯著。

皮膚科醫生：皮膚屏障對保護皮膚很重要

皮膚專科醫生蔣頌儀曾接受訪問指出，皮膚屏障對保護皮膚很重要，屏障有助皮膚鎖水，以致皮膚不會乾燥，也可保護身體不受外面的感染和刺激。皮膚中最重要的防禦力集中在角質層，角質層是由角質細胞、細胞間脂質構成，角質層的上面還覆蓋一層薄薄的皮脂膜，皮膚屏障是否健康就在於角質層和皮脂膜。

假如皮膚屏障功能受損，可引起：

  • 水分易流失，皮膚會變得很乾燥
  • 皮膚的防禦性下降，對各物理或化學因素表現出不耐受，以往適用的產品起排斥反應
  • 皮膚病容易反覆發作，卻難找到發病原因，常見皮膚發紅、發乾等皮膚過敏表現

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責任編輯：羅嘉欣

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