  • 20°C
香港時間 : 2024313日 (週三) 17:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【走塑】謝展寰：8成中小型食肆未作準備　第二階段管制未有時間表

社會 15:18 2024/03/13

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

環境及生態局局長謝展寰。（梁偉榮攝）

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品下月22日實施，環境及生態局局長謝展寰回應議員口頭質詢時指，環保署近日陸續派員走訪2萬間中小型食肆作合規評估、協助他們了解管制內容並調整營運模式，發現其中8成食肆仍未作準備，只有2成已轉換非塑膠餐具，署方會在適應期內再次探訪商戶並提供支援，包括如何購買替代品，倘若食肆在適應期後仍屢勸不改才會執法。

謝展寰表示，根據最近蒐集到的市場資料，現時非塑膠飲管、攪拌棒、刀叉匙和碟的價錢和一般塑膠餐具的價錢已大致相若，不少餐廳食肆即使在管制開始前亦已轉用非塑膠餐具。

至於第二階段管制何時實施，謝展寰稱，未有時間表，會先吸收首階段管制宣傳和解說的經驗，並視乎首階段管制的成效、市民適應程度，以及其他塑膠替代品的普及性和可負擔性等因素，再決定實施時間。

謝展寰又稱，「走塑有賞」手機應用程式的開發費用為140萬元，而截至二月底下載量約為3,000次，當局會研究將之與有50萬次下載量的「綠綠賞」合併，望能藉此擴大覆蓋率之餘，亦讓市民能夠一站式實踐「減廢」和「走塑」。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：黃小冰

最新影片推介

童學園
校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

相關文章

【金庸百年誕辰】文化博物館3.16起設金庸雕塑展　涉楊過小龍女等22個經典角色
今日 15:22
【金庸百年誕辰】文化博物館3.16起設金庸雕塑展　涉楊過小龍女等22個經典角色
【追討借款】前區議員張秀賢疑欠債14萬元　遭債主入稟高院呈請破產
今日 14:52
【追討借款】前區議員張秀賢疑欠債14萬元　遭債主入稟高院呈請破產
【23條立法】法案委員會花約40小時完成逐條審議
今日 15:15
【23條立法】法案委員會花約40小時完成逐條審議

你可能感興趣

【金庸百年誕辰】文化博物館3.16起設金庸雕塑展　涉楊過小龍女等22個經典角色
今日 15:22
【金庸百年誕辰】文化博物館3.16起設金庸雕塑展　涉楊過小龍女等22個經典角色
【追討借款】前區議員張秀賢疑欠債14萬元　遭債主入稟高院呈請破產
今日 14:52
【追討借款】前區議員張秀賢疑欠債14萬元　遭債主入稟高院呈請破產
【23條立法】法案委員會花約40小時完成逐條審議
今日 15:15
【23條立法】法案委員會花約40小時完成逐條審議
手機Apps 環境及生態局 謝展寰 餐廳 走塑 環保署

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載