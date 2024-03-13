【走塑】謝展寰：8成中小型食肆未作準備　第二階段管制未有時間表

▲ 環境及生態局局長謝展寰。（梁偉榮攝）

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品下月22日實施，環境及生態局局長謝展寰回應議員口頭質詢時指，環保署近日陸續派員走訪2萬間中小型食肆作合規評估、協助他們了解管制內容並調整營運模式，發現其中8成食肆仍未作準備，只有2成已轉換非塑膠餐具，署方會在適應期內再次探訪商戶並提供支援，包括如何購買替代品，倘若食肆在適應期後仍屢勸不改才會執法。

謝展寰表示，根據最近蒐集到的市場資料，現時非塑膠飲管、攪拌棒、刀叉匙和碟的價錢和一般塑膠餐具的價錢已大致相若，不少餐廳食肆即使在管制開始前亦已轉用非塑膠餐具。

至於第二階段管制何時實施，謝展寰稱，未有時間表，會先吸收首階段管制宣傳和解說的經驗，並視乎首階段管制的成效、市民適應程度，以及其他塑膠替代品的普及性和可負擔性等因素，再決定實施時間。

謝展寰又稱，「走塑有賞」手機應用程式的開發費用為140萬元，而截至二月底下載量約為3,000次，當局會研究將之與有50萬次下載量的「綠綠賞」合併，望能藉此擴大覆蓋率之餘，亦讓市民能夠一站式實踐「減廢」和「走塑」。

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責任編輯：黃小冰

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