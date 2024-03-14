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歲月催人老｜母親突然每事問「保護慾」上身　港女難招架網民猜測是一病先兆

都市病 18:18 2024/03/14

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【腦退化症/認知障礙症/媽媽/母愛】人到中年容易丟三落四。本港一名女大學生近日覺得媽媽開始變老，發現其行為開始變得奇怪，對事主相當關心。這種突如其來的母愛，一方面讓女事主感到唐突，另一方面亦引起她對母親健康的關注。

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突如其來的母愛

這名港女大學生日前（12日）在網上討論區「Dcard」以「感覺阿媽最近有啲怪」為題發帖，指最近發覺母親行為異常。女事主與父母和胞妹同住，指最近與母親外出時，發現母親在等過馬路期間，會特別關注女兒的安全，「叫我小心啲，仲要每一個路口就攔我一次」，猶如「母雞媽媽帶小雞過馬路」。此外，女事主發現，母親對於自己的人際關係和大學生活很感興趣，且會反覆詢問：

佢仲會不斷問我識唔識到朋友、有冇人陪我食飯、大學多唔多功課、幾時去exchange……而且大部份問題都已經問過好多次。

女事主覺得母親變得奇怪，猜測母親是否怕與女兒獨處時尷尬，故此不斷找話題來聊。女事主表示，雖然平日她與胞妹有較多溝通，與母親關係不算特別親近，但就算一家人沉默不語，共處在同一空間，她亦不覺得尷尬。反而當母親突然對自己的生活很感興趣，「專登搵啲嘢講」的溝通方法，讓氣氛變得更尷尬。

何況我都大學啦，真係會覺得依種「突然嘅保護慾」難以招架，唔知點算。

網民疑與腦退化症有關

不少網民留言紛紛猜測變化原因，有網民猜測會否近日看到有車禍發生，故格外注意安全。同時有就讀護理系的網民指，這可能是患上腦退化症的先兆，建議女事主帶同媽媽去做檢查。女事主亦有回覆留言，指母親以往就算知悉曾有車禍發生，亦只會提醒1、2句，不會像現在將善意提醒變成「習慣」。此外，女事主亦不認為單憑轉變，就可以斷言母親患上腦退化症。其他網民亦留言建議女事主多點陪伴母親，及時行孝。

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拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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責任編輯：羅嘉欣

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