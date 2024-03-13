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【23條立法】議員質疑騷擾國安人員入罪門檻高　鄧炳強：要公道

政治 16:03 2024/03/13

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立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日完成逐條審議。（王韻青攝）

立法會《維護國家安全條例草案》委員會今日完成逐條審議，上午的會議，委員多關注草案第113條，有關非法騷擾處理涉國家安全案件或工作的人員。議員認為入罪門檻高，反而免責辯護令人覺得寬鬆，擔心是「對敵慈悲對友刁」。

保安局局長鄧炳強強調，立法不是慈不慈悲，而是要公道。條文列明，有關非法騷擾作為，是會令有關人士感到驚恐或困擾或蒙受指明傷害，且令「合乎常理的人」都認同。「每個人量度的尺是不同的，有人可能講話大聲一些都特別怕，所以我們要有合理性，常人都覺得怕的，再加上那個人（被非法騷擾者）也是害怕的。」

鄧炳強以自己為例，「如果有人跟我講句話，我真的不怕，但同一說話是有人致電我家人辦公地點，那又不同，場景與對象不同，合理性完全不同。要視乎時間、日期、地點。」

鄧炳強強調立法要公道。（王韻青攝）

管浩鳴倡涉國安犯減刑覆檢半年一次

民建聯議員黃英豪關注，條例並無域外效力，會否影響執法效果。他舉例若有人利用外國電話卡，向本港的執法或負責國安工作人員作出騷擾行為，當局會否有任何技術手段搜證，作出檢控。署理首席政府律師梁文豐表示，如果訊息是跨境發送，例如在境外發送至本港，部分犯罪行為也是在香港發生，本港法院都有司法管轄權。

另外，草案亦提出修訂監獄條例，如果某囚犯因為涉及國安罪案服刑，除非懲教署署長信立他不會不利於國家安全，否則不能獲得減刑，有關決定每年覆核一次。選委界議員管浩鳴認為，覆核改為每半年做一次較好，「這樣可以讓他們有上進心」。

鄧炳強則認為，每年覆核是平衡和合適做法。署理律政專員蕭敏鏇表示，囚犯減刑或者提早釋放並非權利，而是額外酌情權。若果有關囚犯不同意處長決定，可以隨時提出申訴。

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記者：趙居逸

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