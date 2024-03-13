家居床蝨︱小朋友易成床蝨吸血目標　專家教防治貼士+3招判斷家中有無蝨

▲ 小朋友易成床蝨吸血目標，專家教防治貼士及3招判斷家中有無蝨。

【床蝨/日本旅遊/日本床蝨】最近日本爆發床蝨危機，港人熱門旅遊地如東京、大阪等均發現蹤影。不少人都擔心床蝨殺到香港，特別是嬰幼兒體溫較高，容易成為床蝨被咬和吸血的目標。TOPick綜合消委會、滅蟲專家意見，整理出正確預防及消滅床蝨貼士，並可靠3招可判斷家中是否有床蝨出沒。

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家居床蝨9大黑點

床蝨又稱臭蟲或木蝨，以吸食人血為生，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。

床蝨由於怕光，日間一般會匿藏於牆壁、牆紙、床架、衣櫃、被褥、地毯、地板、門框或梳化等縫隙。如發現有卵殼、若蟲的脫皮、暗紅或鐵銹紅色的排泄物殘漬，即顯示附近有床蝨匿藏為患；如同時嗅到獨特的難聞氣味，則顯示為患情況嚴重。

床蝨體積細小，而且善於匿藏在家具和縫隙中，即用滅蟲劑，也需要很仔細地把滅蟲劑噴到每條隙縫，只要有少量床蝨躲藏在沒有防治的地方，蟲害便可能再出現。

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3招判斷家中有無床蝨

本港滅蟲專家鄭國鏗（Henry）接受TOPick訪問時指出有3大方法可判斷家中是否有床蝨出沒，並提醒民眾外遊回家後，第一件事是要做好清潔工作。

1. 黑點

若家中床架、枕頭、牆上的裂縫等位置，發現有深色或黑色污漬，有可能是床蝨的排泄物。

2. 被咬

床蝨一般埋伏期是7至10日，若沒被咬則難以發現，而一被咬就可以肯定是有床蝨。

3. 蝨殼/蝨卵

若在家中發現有類似床蝨的物體，但顔色較為淺色，則是蝨殼或蝨卵，證明家中已被床蝨入侵。

正確滅床蝨方法

TOPick綜合消委會及專家意見，教大家防治床蝨的方法，包括以下︰

吸塵器處理︰用吸塵器於家居四周抽吸，亦可在吸塵器的收集袋中先加入一些殺蟲劑，使吸入收集袋中的床蝨中毒死亡。

蒸氣噴射︰使用會噴出高溫蒸氣的機器，以約80°C的溫度消滅表面及藏在細縫的床蝨。

清洗紡織品︰先用密封厚膠袋/箱盛載被床蝨污染的衣物、床單、窗簾等，用不低於80°C的熱水浸泡或徹底清洗。

化學防治︰於家居隱閉處及縫隙，噴灑或注入具殘留性的殺蟲液劑。另可使用天然矽藻土製成的粉劑（DE粉）施放於床蝨出沒及匿藏處。

環境防治︰定期檢查及洗擦家具，勤洗被褥、衣物，保持家居環境乾爽，避免用二手家具。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源曾表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯︰王明芳