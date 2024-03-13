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補腦食物︱讀書考試健忘難集中　營養師列5大傷腦食物要少吃【附補腦食材及飲食法】

兒童健康 18:04 2024/03/13

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營養師列5大傷腦食物，並列舉110種增強記憶力食物，附1招補腦飲食法。

【補腦/記憶力/專注力/兒童健康】不少父母都擔心孩子學業壓力大，導致記憶差學習慢，會想盡辦法透過不同的方式去幫助小朋友補腦、提高記憶力，希望他們可以更加聰明醒目。台灣營養師顏瑜萱分享5大傷腦食物，並列舉10種增強記憶力食物，並推介一種補腦飲食法，有助支持兒童腦部發展，幫助護腦抗衰老。

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台灣營養師顏瑜萱在Facebook專頁表示，健忘的成因有很多，當中包括睡眠不足、壓力大、過度依賴電子產品和缺乏良好的飲食習慣，都會使小朋友忘東忘西。營養師指，只要改變生活習慣，就能明顯改善健忘的情形，例如適度運動調適心情，以及學習時優先思考，都可以減少因身心疲勞、缺乏腦部刺激和飲食不正常所造成的注意力不集中和記憶下降。

研究：讓大腦年輕7.5歲

營養師分享了一種有效預防健忘，增強記憶力的食物方法，稱為「麥得飲食法」。該飲食法是一個專門預防神經性退化疾病的飲食模式，融合保護心血管的地中海飲食和控制血壓的得舒飲食，主要是透過調節心血管以及增強抗氧化和抗發炎成分，來發揮保護神經的作用。

研究指出，依循麥得飲食的評分結果，腦部相當於年輕7.5歲。另一篇研究也發現，「麥得飲食法」可降低認知障礙症的發病率，對於兒童腦部發展十分重要。

5大傷腦食物要避免

營養師分享了「麥得飲食法」的具體食物選擇，建議多吃10種大腦健康食物，如綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油，同時少吃5種傷腦食物如紅肉、人造奶油、起司、糕點糖果以及油炸食物。詳細建議如下：

食物種類份量例子
紅肉每周少於4份牛、羊、豬
油炸食物每周少於或1份油炸物或速食
乳製品每周少於或1份芝士
糕點、零食和糖果每周少於5份人造奶油、零食和糖果

10種大腦健康食物

食物種類份量例子
全穀每天3份（1份＝1／3碗）糙米、黑米、燕麥、黎麥
蔬菜每天或多於2拳頭（其中1拳頭為綠葉蔬菜）山茼蒿、菠菜、地瓜葉
莓果每周或多於2份草莓10至16顆、藍莓一盒、桑葚20至30顆
豆類每周或多於3份豆腐、豆干、黑豆、毛豆
禽肉每周或多於2份使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式
魚肉每周1份使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式
堅果每天一湯匙使用特級初榨橄欖油烹調

文字授權：瑜萱營養師

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責任編輯：王明芳

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