補腦食物︱讀書考試健忘難集中　營養師列5大傷腦食物要少吃【附補腦食材及飲食法】

▲ 營養師列5大傷腦食物，並列舉110種增強記憶力食物，附1招補腦飲食法。

【補腦/記憶力/專注力/兒童健康】不少父母都擔心孩子學業壓力大，導致記憶差學習慢，會想盡辦法透過不同的方式去幫助小朋友補腦、提高記憶力，希望他們可以更加聰明醒目。台灣營養師顏瑜萱分享5大傷腦食物，並列舉10種增強記憶力食物，並推介一種補腦飲食法，有助支持兒童腦部發展，幫助護腦抗衰老。

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台灣營養師顏瑜萱在Facebook專頁表示，健忘的成因有很多，當中包括睡眠不足、壓力大、過度依賴電子產品和缺乏良好的飲食習慣，都會使小朋友忘東忘西。營養師指，只要改變生活習慣，就能明顯改善健忘的情形，例如適度運動調適心情，以及學習時優先思考，都可以減少因身心疲勞、缺乏腦部刺激和飲食不正常所造成的注意力不集中和記憶下降。

研究：讓大腦年輕7.5歲

營養師分享了一種有效預防健忘，增強記憶力的食物方法，稱為「麥得飲食法」。該飲食法是一個專門預防神經性退化疾病的飲食模式，融合保護心血管的地中海飲食和控制血壓的得舒飲食，主要是透過調節心血管以及增強抗氧化和抗發炎成分，來發揮保護神經的作用。

研究指出，依循麥得飲食的評分結果，腦部相當於年輕7.5歲。另一篇研究也發現，「麥得飲食法」可降低認知障礙症的發病率，對於兒童腦部發展十分重要。

5大傷腦食物要避免

營養師分享了「麥得飲食法」的具體食物選擇，建議多吃10種大腦健康食物，如綠葉蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油，同時少吃5種傷腦食物如紅肉、人造奶油、起司、糕點糖果以及油炸食物。詳細建議如下：

食物種類 份量 例子 紅肉 每周少於4份 牛、羊、豬 油炸食物 每周少於或1份 油炸物或速食 乳製品 每周少於或1份 芝士 糕點、零食和糖果 每周少於5份 人造奶油、零食和糖果

10種大腦健康食物

食物種類 份量 例子 全穀 每天3份（1份＝1／3碗） 糙米、黑米、燕麥、黎麥 蔬菜 每天或多於2拳頭（其中1拳頭為綠葉蔬菜） 山茼蒿、菠菜、地瓜葉 莓果 每周或多於2份 草莓10至16顆、藍莓一盒、桑葚20至30顆 豆類 每周或多於3份 豆腐、豆干、黑豆、毛豆 禽肉 每周或多於2份 使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式 魚肉 每周1份 使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式 堅果 每天一湯匙 使用特級初榨橄欖油烹調

文字授權：瑜萱營養師

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責任編輯：王明芳