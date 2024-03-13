出租家人丨一個原因打動曾志偉出山　劉偉恒：接戲後才知他做TVB高層

▲ 曾志偉在《出租家人》演曾失去記憶的父親。

自上任TVB管理階層的曾志偉，已久違電影演出，近日他再現銀幕，擔任男主角之一的港片《出租家人》，夥同恬妞、陳家樂、周家怡主演，戲中陰差陽錯組成了「臨時家庭」，重新反思了自己家人存在真正的寄託和意義。

導演兼編劇劉偉恒希望透過影片，道出愛要及時這個永不過時的價值觀。

▲ 周家怡的單親媽媽，會把自己出租成為別人的「妻子」。

早前《出租家人》上映多個試映場，不少觀眾都被戲中的感人情節而落容，甚至有觀眾向導演道出電影令其想起因病離世的親人，相當感觸。

劉偉恒受訪坦言，並不是有心想拍一部催淚的電影，而是經過幾年疫情，讓他對家庭的體會更深。「近年香港都經歷了很多，加上有移民潮，很多家庭關係都變得疏離，受到很多考驗，加上自己父親也在近年離世，原來自己最入心的仍是家人，在疫情期間跟一些年青編劇構思了這個故事，或者是一些很老套的道理，也想再度喚醒親情無價的主題。」

劇本打動志偉

至於如何邀請曾志偉演出，劉偉恒解說：「我很喜歡以前曾生演出的戲，除了喜劇，他演的悲劇如《雙城故事》都很好看，寫了劇本後便送給他看，當時他閉目想了十分鐘，我以為他要推演，原來他在構思如何可以更好，並答應了演出。」

▲ 陳家樂演出租家人公司老闆，漸漸也明白親情的意義。

導演笑指原來當時曾志偉還未返回TVB，後來他上任後，更要每星期特意抽出工餘空檔來演出。而女主角恬妞也是他提議的，可見對這電影十分用心。

二人戲中扮演「臨時夫妻」，但各自背負一段傷心回憶，結局更有出人意表的劇情，其中一場二人相互擁抱的哭戲，劉偉恒便被兩位前輩演技懾服，更不想叫cut影響他們的情緒。

參考真實出租行業

另外兩位主角陳家樂和周家怡，戲中本來只把「出租家人」視為搵錢方法，雖然曾因為欺騙別人情感而內疚，最後也能從中找到意義。劉偉恒說：「家怡一向是位很全面的演員，而家樂也是愈來愈成熟，可以掌握不同的情感，尤其今次要面對兩位資深前輩，他們也能有很好的發揮。」

▲ 童星楊千攸十分搶鏡。

電影中的「出租」家人或朋友的行業，看似是創作，其實也有根據。「其實在內地、日本都有這種類似的工作，當然我們會加入了一些戲劇化處理，而年青編劇也有參考一些日本和韓國影視作品，尤其日劇有很多關於家庭倫理，都是很好的作品。」

建立家庭新關係

劉偉恒坦言這類溫情小品，不容易找到投資者，故他很感激電影公司的支持。「作為觀眾，可能會想看一些講社會陰暗面，或者較為重口味的電影，看到溫情的家庭電影，感覺會老套，幸而老闆看了劇本，覺得市場也需要這些電影，而不少演員前輩如梁愛、盧苑茵、李家鼎都願意幫忙客串，實在很感激大家。」

他強調，作為一家人，有時相處難免會有沙石，尤其年青人，一定喜歡向外闖，跟家人關係時有衝突，每一個家庭都一定曾有缺失，但只要大家敞開心胸，肯和其他人建立關係，每一天都可以是一段關係的新開始。「我自己都曾年青過，這一刻跟他們說家庭道理，或者未能即時體會，希望有一天他們再看這部戲，會有不一樣的感受。」

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記者:陳家昌