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【無牌行醫】兩名七旬男涉冒認牙醫執業被捕　警檢大批工具及受管制藥物等

社會 16:13 2024/03/13

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（黃傑偉攝）

警方今日（13日）拘捕2名同為70歲本地男子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「非法管有第一部毒藥」。

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葵涌分區雜項調查隊主管張家華督察指，警方早前接獲線報在葵涌荔景區內，有未經註冊牙醫在區內行醫。警方經深入調查後，針對2間位於荔景賢麗苑，家居無牌行醫診所，相信上址有人冒認牙醫，對顧客提供洗牙、補牙及杜牙根療程，價格由500元至萬元不等，今日下午警方聯同衞生署展開執法行動，警方派出2名探員放蛇喬裝顧客到上指診所蒐證，當時機成熟時，探員持法院搜令搜查2間診所，在診所內檢獲大批牙醫工具、儀器及受管制藥物。

經衞生署確定，藥物均為受管制第一類毒藥，探員隨即以「未經註冊而以牙醫身份執業亅及「管有第一部毒藥亅拘捕2名70歲分別姓鄭及姓何男子，警方證實，2名被捕人均為診所負責人，被捕人之前曾在九龍城寨行醫，而上址單位已營業5年，顧客多為區內居民。

衞生署呼籲市民，為健康設想，不應光顧無牌牙醫，因診所內沒有足夠應診設施，及衞生情況惡劣，市民如有懷疑，應查詢衞生署及要清楚醫生名稱，亦可翻查牙醫註冊名單。警方重申，未經註冊行醫即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁3年。

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記者：黃傑偉

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