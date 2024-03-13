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再見·枕邊人丨林凱恩有樣有演技卻被投閒置散　孝順女代母圓夢選港姐

娛樂 18:12 2024/03/13

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林凱恩演技不俗，值得有更多機會。

在劇集《再見·枕邊人》中，林凱恩（Iris）大騷演技，犧牲色相爛面演出再有多場忍淚戲，令人動容！

Iris坦言是次角色由妝容到心理起伏變化均相當大：「佢本身有一段好夢幻、好開心嘅愛情，但去到最後要悲慘同飲恨咁離場……雖然之前都演過較慘嘅角色，但今次喺愛情方面再慘啲，佢係一個皮肉既受傷、又要放棄自己愛人嘅悲慘角色。」

Iris在《愛·回家之開心速遞》以外的劇集有發揮，當然是一件好事，皆因曾有傳因不續約而「激嬲」TVB，結果只淪為閒角、被安排主持《流行都市》！

開心速遞丨林凱恩無辜捲入餐廳拖糧風波　強調冇份投資並非老闆娘

林凱恩被投閒置散

林凱恩（Iris）被公司冷待，而調動去主持休閒資訊節目，不少網民大感驚訝兼不值，認為不應該將正值上位的年輕藝人調去擔任日間節目主持，應該多給她機會拍劇才對。

她曾向媒體表示會繼續拍劇並同時兼顧主持《流行都市》，大方稱：「想令大家下午見到我夜晚都見到我。」

在2023年，除《開心速遞》外，Iris只有《黃金萬両》、《隱形戰隊》出街，她在《黃金萬両》內更沒有完整角色名，只叫「安妻」兼只得10句對白。

另外，她在《輕·功》中同樣戲份極少，飾演第1集只得一場古裝戲的演員、第2集已死去的相思雀「浪花」。

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為母圓夢選港姐

Iris在2015年參選《香港小姐競選》奪「友誼小姐」後入行，與當屆季軍郭嘉文相當老友。

與媽咪情同姊妹的她，當年參選港姐是為了幫媽咪圓夢！

她透露：「我細細個已經覺得媽咪好靚，覺得佢後生時好有氣質。到我大個喇，就算我化咗妝，我企喺媽咪隔籬，啲人都係話我媽媽有氣質過我。媽媽同我講佢有諗過選香港小姐，但佢奈何要做嘢；媽咪以前讀中學時，又玩體操，又玩美術，我覺得佢（選港姐）其實應該勝任過我好多，佢更適合入呢行。」

Iris續指入行後，由於工作時間不穩定，與媽咪少了機會及時間見面，但二人感情反而更進一步。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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