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【華富邨重建】消息：首階段先拆兩座樓　房委會周四料公布

社會 18:10 2024/03/13

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華富邨首階段重建，至少涉及兩座樓宇。（梁偉榮攝）

房委會料短期內宣布，據報香港仔華富邨將啟動重建，第一期據悉涉及兩座樓宇，包括華樂樓、華安樓，最快2027年清空住宅大廈。

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據政府早年公布的重建方案，華富邨將分做三期拆卸，其中第一期較大機會先清拆位於邨口的華安樓、華樂樓等大廈，這批樓宇於1967至1971年間建成，樓齡相對較高。

預期受首期重建影響的租戶，將可遷往新建的公營房屋，位於華景街、華富邨以北和華樂徑。外界也預期，按房委會一貫重建原則，料受影響租戶獲優先資格，可購買綠置居單位。

政府早年預期，2041年才完成整座華富邨重建。

最快周四中午有公布

房委會兩個小組委員會，即商業樓宇小組及資助房屋小組，周四（14日）將舉行聯席會議，屆時會討論重建計劃。預期房委會將於會議後，安排小組主席代表見記者，交代重建方案安排。

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責任編輯：TOPick港聞組

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