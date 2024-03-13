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世紀病毒丨比新冠疫情更致命「X疾病」來襲　疾控局表示將借鏡新冠防範

都市病 17:46 2024/03/13

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比新冠疫情更致命「X疾病」來襲，疾控局表示將借鏡新冠防範。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前發出警告指，比新冠疫情更致命的「X疾病」即將到來，呼籲各國必須做好準備應對。上周六（9日）國家疾控局局長王賀勝被問及回應時，則表示只要借鑑新冠疫情的防控經驗，相信全球大流行的傳染病是可以防範和應對。

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周六（9日）王賀勝在兩會記者會表示，「X疾病」最主要特點是高致病、傳染快、易變異，它的發生發展存在很大不確定性，很難對「X疾病」的病原體以及發生的時間、地點進行預測。他又引述内地專家意見，指全球氣候加速變化、人類活動範圍不斷擴大、病原跨物種傳播頻繁發生等因素的影響，由「X疾病」引發全球大流行的風險持續增加，不過他強調雖然「X疾病」的發生很難避免，但相信可以防範和應對。

王賀勝亦提出5大防範措施，一是建立健全法律法規體系；二是建立健全多渠道監測預警體系；三是建立健全應急預案體系；四是建立健全科學的防控體系；五是建立健全群防群控體系，全面提升公眾健康意識和疾病的防控能力水平。

X疾病到底是什麼？

其實是由科學家們與WHO訂下的概念，指「未來可能出現並導致嚴重國際性疾病或大流行病的未知病原體」。WHO已經列出了目前威脅最大、應該優先研究的「重點傳染疾病」，包括伊波拉病毒、馬堡病毒、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠肺炎、茲卡病毒感染症（Zika），以及X疾病（Disease X）。X疾病是WHO對尚未發現的病菌所引起的疾病的統稱。因為以上的疾病可能已正在某地蔓延，且目前幾乎沒有措施能夠遏止與防範，

而訂立X疾病概念的目的，是為了鼓勵民眾積極思考可能導致大流行的病原體，透過主動研究、思考如何傳播、影響人體、免疫反應等面相，讓人可以提前開始為這些疾病做好準備。

「X疾病」一定會來嗎？

中山大學公共衛生學院（深圳）教授陳耀慶表示，「過去100年就發生了許多全球性的流行病，例如1918年的西班牙流感，2003年SARS以及最近的新冠大流行。特別是隨著全球化人口密度以及接觸頻率的增加，經濟的發展導致的環境變化，動物與人之間的接觸增加導致人獸共患病的出現等，都有可能導致新的大面積的流行病的出現。」

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責任編輯：羅嘉欣

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