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機票優惠︱國泰限時推買一送一機票優惠　最平每人$1819飛6個地方

親子好去處 16:41 2024/03/13

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國泰航空由即日起至3月18日，推出買一送一旅遊套票優惠。（istock圖片）

相信不少計劃去旅行的大家，都會留意著機票優惠，望以最平價格出發旅行！國泰航空由即日起至3月18日就限時推出「機票連酒店買一送一」，平均每人$1,819包機票和往宿！精選旅遊地點包括台灣、韓國及泰國等地，今年大家計劃外遊的話就不要錯過啦！要注意今次套票須入住指定酒店，不過酒店選擇多，大家可以選擇不同房型！

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校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

由即日起至3月18日，國泰航空限時推出買一送一旅遊套票優惠，只要到指定優惠網頁預訂特選目的地「機票＋酒店」套票，即享由香港國際機場贊助的機票買1送1優惠，是次精選熱門旅遊地點包括首爾、曼谷、新加坡、台北、高雄及倫敦。雙人套票已包含機票行李及酒店，最低只要$3,638起，即人均$1,819，各人更可享23kg的寄艙行李！

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國泰航空機票買一賞一限時優惠

適用旅遊熱點：首爾、曼谷、新加坡、台北、高雄、倫敦、大阪、京都、札幌及東京
預訂日期：即日起至2024年3月18日
旅遊日期：即日至6月30日及10月1日至31日

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責任編輯：王明芳
 

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