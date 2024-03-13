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幼稚園倒閉｜植根馬鞍山逾30年綠茵英文幼稚園7月停辦　校方：出生率跌及移民潮影響

升學教育 16:49 2024/03/13

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受移民潮及出生率下跌等影響，植根馬鞍山逾30年綠茵英文幼稚園宣布7月停辦。

【幼稚園停辦/綠茵英文幼稚園/綠茵國際幼兒園】受移民潮及出生率下跌影響，加上營運成本上升，又一間老牌私立幼稚園宣布停辦。在馬鞍山開辦逾30年的「綠茵英文幼稚園（馬鞍山）／綠茵國際幼兒園」今日（13日）向家長發通告，宣布將於今年7月尾結束營運。通告中提到，近年面對連串挑戰，包括本港出生率下跌、營運成本上漲等，加上「近年家庭的遷移，進一步加劇了學生人數的下降」，最終難抵經營壓力，無奈做出停辦決定。

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校長專訪︱受父親徙置區教書啟發投身教育　九華校長周子詩3大技巧與男生溝通

校方在通告中指，自1994年開校至今，感激所有家長的支持和信任，然而近年面臨一連串挑戰，包括本港出生率持續下跌、營運成本不斷上漲、區內學齡兒童數量減少等，校方面臨無法承受的經營壓力，校董會無奈做出艱難的停辦決定。

校方向家長致謝，理解及抱歉停辦為學生、家長帶來不便，校方正與教育局密切合作，確保所有受影響學生能夠順利過渡，包括協助學童轉入就近的幼稚園等。已繳交來年留位費用之新生家長，可填妥退款通知書寄回，校方將聯絡各家長安排退款。

接連多間幼稚園停辦

本月6日「屯門新一代英文幼稚園 」宣布，將於8月1日開始停辦，指學校在無法承受的經營壓力下，經校董會審慎考慮，無奈作出艱難的停辦決定。

去年12月，由香港浸會大學持續教育學院創立的香港浸會大學附屬幼稚園，將於2024/25學年停辦。

去年11月，香港教育大學幼兒發展中心向家長發出通告表示，將於24/25學年起分階段停辦，於25/26學年結束後正式停止營運。另外，名幼「根德園幼稚園」去年9月宣布，於2025/26學年完結後正式閉校，結束近60年歷史，原因包括香港出生率下跌至歷史新低，年輕家庭移民成風等。

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責任編輯:王明芳

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