改善睡眠︱睡眠1習慣易得糖尿病　醫生：臥室應保持2條件才能睡得好

▲ 睡前一個習慣容易令身體得糖尿病，有醫生稱臥室應保持2條件，才能保證睡眠質素。

【失眠/睡眠/糖尿病/都市病】睡眠作息與健康生活息息相關，而睡前一個小習慣，竟然可引致糖尿病危機。台灣有醫生曾分享，並引述一項美國研究，指出「習慣開燈睡覺」便會在不知不覺間傷害代謝，影響健康，從而增加患上糖尿病的風險。

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據Facebook專頁「一分鐘健身教室」，台灣恆新復健科院長王思恒引述一項美國研究，該項研究由20位年輕人輪流在漆黑及明亮的臥室中睡覺，光亮程度為4顆60W鎢絲燈，比梯間亮一些，但就沒有學校教室那麼明亮。

研究學者發現，開燈睡覺會令受試者隔日服用葡萄糖後的血糖數值偏高，而這代表他們產生了胰島素阻抗。明亮環境亦會令受試者的深層睡眠縮短，睡眠時的心跳升高。

臥室維持2條件能改善睡眠品質

學者推測，夜間光線造成交感神經活性升高，令人處於興奮、緊張狀態，改變睡眠結構，進而影響身體代謝葡萄糖的能力。而帖文亦指出，許多研究顯示，睡眠問題與糖尿病間存在緊密關聯。

要改善睡眠品質，帖文提醒應確保臥室維持兩個條件，就是要黑暗，並且涼爽，不只提振白天精神，也能保護代謝健康。

醫生推7招培養睡眠好習慣

大多都市人有失眠問題，台灣身心科醫師李旻珊就分享，假若每個星期有超過3天睡不著，便有可能患有睡眠障礙。假如長期睡不好，便很容易影響身體免疫、心血管、皮膚、記憶力及情緒等；甚至容易因為瘦素分泌減少而食量增加。她提議市民在不依賴藥物的情況下，可以從下列7個方面著手，嘗試培養出好的睡眠習慣：

規律時間就寢、起床，不在假日賴床補眠，保持固定的睡眠周期。

睡前利用15-20分鐘呼吸、伸展四肢；善用正念冥想APP，有各種課程及音樂。

泡澡促進血液循環，同時關掉心中雜念，放鬆身心不再想白天發生的事。

徹底分離工作和睡眠環境，讓大腦意識到：這是專屬的神聖「睡眠場域」。

不在床上做其他的事，例如看電視、滑手機，避免刺激腦內助眠激素的平衡。

進行睡前儀式，簡單的臉部保養、身體護膚，做完這些事就可以睡了。

房內保持適當溫度與光線，盡量不要開燈睡覺，黑暗環境有利分泌褪黑激素。

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責任編輯：羅嘉欣