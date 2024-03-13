【詐騙貸款】涉騙遮仔會14萬元貸款　高級警員認欺詐罪准保釋候判

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47歲高級警員涉借款逾124.6萬元後，再訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，以詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）批出兩筆共逾14萬元的貸款，遭廉政公署早前落案起訴。涉案警員今（13日）在西九龍裁判法院承認2項欺詐罪，法官遂將本案押後至4月3日判刑，其間替被告索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

被告林俊杰（47歲，高級警員），今承認2項欺詐罪，控罪指，林於2021年2月10日至10月18日，填寫同年2月10日及10月5日的香港警察儲蓄互助社貸款申請表，並在申請表上訛稱沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款，以及訛稱申請表上載有的所有資料均為正確及完整，意圖詐騙而誘使該互助社批出兩筆並逾14萬元的貸款，而導致被告獲得利益，或該互助社蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

案情指，2019年7月4日，被告獲滙豐銀行批出29.2萬元「循環萬應錢」信貸額，直至案發時被告有提取及償還「循環萬應錢」的貸款。至2020年8月20日至2021年2月8日，被告分別從安信信貸有限公司、亞洲聯合財務有限公司，以及信貸站有限公司，獲得52.4萬元、40萬元，以及3萬元貸款。

至2021年2月10日，被告在香港警察儲蓄互助社申請貸款，並提交一份申請表，當中訛稱他沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款及申請表上載有的所有資料均為正確及完整，最終獲發放逾8萬元貸款。同年10月5日，被告再在香港警察儲蓄互助社申請另一筆貸款，並在申請表上作相同虛假申報，並獲發放逾6萬元貸款。

截至2021年10月5日，被告未償還貸款總額為124.8萬元，香港警察儲蓄互助社因為相信被告在申請表上所填寫資料正確及完整，才向被告批出他所申請的貸款。

被告在2022年7月12日錄影會面時，在警誡下承認他向儲蓄互助社申請上述兩筆貸款時，他仍有匯豐銀行、安信、亞洲聯合和信貸站的未償還債項。

法官遂將本案押後至4月3日判刑，其間替被告索取社會服務令報告，被告准保釋候判。

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記者：梁錦麟