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【捕殺野豬】漁護署去年月均人道毀滅41頭野豬　累計逾910頭野豬被殺

社會 16:56 2024/03/13

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（資料圖片）

環境及生態局長謝展寰回覆立法會議員書面質詢時表示，署方去年共接獲1,128宗野豬出沒或滋擾報告，宗數較多的地區依次為大埔區、西貢區及沙田區，分別有197宗、181宗及175宗；野豬傷人個案就有9宗，較前年的36宗下降75%，而去年平均每月有41頭野豬被人道處理，按年多17頭，升約70%。漁護署2021年至今年2月已進行超過410次捕捉野豬行動，人道處理共超過910頭野豬。另署方統計去年野豬整體數目為約1,360頭，較前年的約1,830頭減少約26%；野豬滋擾黑點數目為21個，按年減約50%

謝展寰表示，漁護署去年接獲約40宗野豬於北區出沒的情況，主要涉及一些小規模農地，已加緊派員到當地進行實地視察，並與農民，以及當地休憩設施的管理者，例如營運粉嶺高爾夫球場的香港哥爾夫球會（球會）、管理公園的康樂及文化事務署（康文署）及賽馬會雙魚河鄉村會所保持溝通，包括因應情況提供防範野豬滋擾的建議，如加設圍網或增加照明等；於相關地點安裝紅外線相機監察野豬出沒情況，及於粉嶺高爾夫球場「舊場」等位置設置捕獸籠；及發出允許放置捕獸籠捕捉野豬的持別許可證，球會去年至今成功協助捕捉23頭野豬，交由漁護署作人道處理等。

另外，禁止餵飼野生動物地方於前年12月底起擴展至全港，謝展寰指，漁護署截至2月已對210名涉及非法餵飼野生動物的人士採取執法行動，當中30人涉及非法餵飼野豬，有17人成功被定罪，分別被判罰款$500至$1,000不等，其餘的案件正在處理中。他又提到，漁護署於野豬滋擾地點安裝了近100個紅外線相機，記錄牠們的數目及出沒情況，從而安排合適行動，包括設置新型捕獸器或安排捕捉行動，以進一步提高捕捉野豬的效率；並於個別非法餵飼黑點安裝紅外線相機，偵察非法餵飼情況，以便搜集資料及安排執法行動，會繼續密切留意市場上合適的科技設備，以加強監察及管理野豬的能力，署方亦將委託野生動物管理方面的專家，檢視本地野豬問題情況，並參考其他地區的經驗，制定更全面有效的野豬管理行動計劃。

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責任編輯：黃小冰

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