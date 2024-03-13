食用安全｜夫婦長年不洗不換發霉砧板致患癌 專家揭2清潔方法隨時越洗越毒
【食用安全/砧板/發霉/霉菌/致癌物/毒素】在家煮食除了要注意食材存放得當，亦不能忽視廚房衛生，否則隨時影響健康。內地曾有一對夫婦先後確診末期肝癌，經過醫生查問後，才發現兩人長年使用發霉砧板及進食發霉食物，懷疑因此引發癌症。不過本港有專家就指出，用洗潔精或漂白水清潔砧板並非最佳方法，甚至隨時愈洗愈毒。
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長用發霉砧板引發癌症
據內地媒體報道，懷疑霉菌毒素引發癌症的個案早於2019年已出現，一名58歲男子經常感到腹痛、食慾不振及作嘔，某日突然在家中暈倒，送院檢查後確診末期肝癌。而妻子得悉丈夫患癌後，大受打擊不支倒地，結果其後同樣被診斷患上末期肝癌。
主診醫生認為兩夫妻同患肝癌並非巧合，經查問後發現，兩人生活十分節儉，家中砧板甚少清洗，用至發霉仍不捨得更換，甚至用同一把菜刀、同一塊砧板處理生熟食物及蔬果等；食物發霉了也不願丟棄，而是選擇切除發霉部分後繼續食用。
醫生指出，以上的不良衛生習慣可能是致癌元兇，提醒大眾要經常清洗砧板，以及分開切生熟食物的砧板。他又補充，木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物的殘渣，長出霉菌，甚至產生黃麴毒素，繼而引發癌症。
長期攝入霉菌可致肝癌
本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，食物若儲存不當，很快就會長霉菌，甚至有機會產生毒素。他說，即使刮走或去除食物發霉的部分，霉菌底下一些肉眼看不到的菌絲仍會存於食物中，變質的食物除了霉菌外，通常也有其他細菌一起生長。
他指，一般而言，抵抗力較好者偶爾吃了發霉食物而攝入霉菌，未必會構成很大問題，但亦有可能引起急性腸胃炎，而長期或過量攝入霉菌毒素，則會容易致癌，如肝癌。
食物發霉應丟棄
吳醫生續指，糕點、麵包、米飯、粥品等澱粉質食物，以及糖分高飲品，如即製新鮮飲品、開蓋後沒有放入雪櫃的可樂、檸檬茶等，也是容易發霉的食品及飲料。他提醒，要防止食物發霉，應避免將食物長期曝露於溫暖及潮濕的環境中；若發現食物發霉，就要整個丟棄，不要因為覺得浪費而吃下肚，反而危害健康。
專家揭洗砧板不該用洗潔精
說到清潔，不少人可能會習慣性用洗潔精來清洗廚具，包括砧板。不過在油麻地經營逾60年的萬記砧板，其第三代負責人歐家亮就提醒，洗潔精及漂白水不但未能消毒砧板，更會導致愈洗愈毒。
他表示，使用木砧板沒有清潔及風乾，或不是經常使用，都會令霉菌滋生。他又提到，有些人覺得木砧板容易藏污納垢，因此會用洗潔精，甚至漂白水清潔，以為可以消毒，但其實木質吸水，就像吸水海綿一樣，
你用洗潔精、漂白水洗，如果下次切東西，你會連著洗潔精、漂白水一起吃下肚！
歐家亮指出，木砧板容易吸味，加上木頭本身在夏天會散發出如「爆屎渠」般的氣味，如使用者欲除臭消毒，建議用檸檬及白醋，再用清水洗刷，日常使用後的清潔方法也如是。
他又教路，如果砧板只是表面一點點由外而發的霉，可用器具磨走表面的霉「急救」，再用檸檬及白醋清潔消毒，並在砧板搽上食油；但如果霉是由心發出就沒有補救辦法，需要整塊丟棄。
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責任編輯：羅嘉欣