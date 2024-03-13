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食用安全｜夫婦長年不洗不換發霉砧板致患癌　專家揭2清潔方法隨時越洗越毒

食用安全 17:21 2024/03/13

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內地曾有一對夫婦因為長年使用發霉砧板及進食發霉食物導致患上末期肝癌，本港有專家就提醒，用洗潔精或漂白水清潔砧板隨時愈洗愈毒。

【食用安全/砧板/發霉/霉菌/致癌物/毒素】在家煮食除了要注意食材存放得當，亦不能忽視廚房衛生，否則隨時影響健康。內地曾有一對夫婦先後確診末期肝癌，經過醫生查問後，才發現兩人長年使用發霉砧板及進食發霉食物，懷疑因此引發癌症。不過本港有專家就指出，用洗潔精或漂白水清潔砧板並非最佳方法，甚至隨時愈洗愈毒。

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長用發霉砧板引發癌症

據內地媒體報道，懷疑霉菌毒素引發癌症的個案早於2019年已出現，一名58歲男子經常感到腹痛、食慾不振及作嘔，某日突然在家中暈倒，送院檢查後確診末期肝癌。而妻子得悉丈夫患癌後，大受打擊不支倒地，結果其後同樣被診斷患上末期肝癌。

主診醫生認為兩夫妻同患肝癌並非巧合，經查問後發現，兩人生活十分節儉，家中砧板甚少清洗，用至發霉仍不捨得更換，甚至用同一把菜刀、同一塊砧板處理生熟食物及蔬果等；食物發霉了也不願丟棄，而是選擇切除發霉部分後繼續食用。

醫生指出，以上的不良衛生習慣可能是致癌元兇，提醒大眾要經常清洗砧板，以及分開切生熟食物的砧板。他又補充，木質砧板容易出現刮痕，有機會堆積食物的殘渣，長出霉菌，甚至產生黃麴毒素，繼而引發癌症。

長期攝入霉菌可致肝癌

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，食物若儲存不當，很快就會長霉菌，甚至有機會產生毒素。他說，即使刮走或去除食物發霉的部分，霉菌底下一些肉眼看不到的菌絲仍會存於食物中，變質的食物除了霉菌外，通常也有其他細菌一起生長。

他指，一般而言，抵抗力較好者偶爾吃了發霉食物而攝入霉菌，未必會構成很大問題，但亦有可能引起急性腸胃炎，而長期或過量攝入霉菌毒素，則會容易致癌，如肝癌。

食物發霉應丟棄

吳醫生續指，糕點、麵包、米飯、粥品等澱粉質食物，以及糖分高飲品，如即製新鮮飲品、開蓋後沒有放入雪櫃的可樂、檸檬茶等，也是容易發霉的食品及飲料。他提醒，要防止食物發霉，應避免將食物長期曝露於溫暖及潮濕的環境中；若發現食物發霉，就要整個丟棄，不要因為覺得浪費而吃下肚，反而危害健康。


專家揭洗砧板不該用洗潔精

說到清潔，不少人可能會習慣性用洗潔精來清洗廚具，包括砧板。不過在油麻地經營逾60年的萬記砧板，其第三代負責人歐家亮就提醒，洗潔精及漂白水不但未能消毒砧板，更會導致愈洗愈毒。

他表示，使用木砧板沒有清潔及風乾，或不是經常使用，都會令霉菌滋生。他又提到，有些人覺得木砧板容易藏污納垢，因此會用洗潔精，甚至漂白水清潔，以為可以消毒，但其實木質吸水，就像吸水海綿一樣，

你用洗潔精、漂白水洗，如果下次切東西，你會連著洗潔精、漂白水一起吃下肚！

歐家亮指出，木砧板容易吸味，加上木頭本身在夏天會散發出如「爆屎渠」般的氣味，如使用者欲除臭消毒，建議用檸檬及白醋，再用清水洗刷，日常使用後的清潔方法也如是。

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他又教路，如果砧板只是表面一點點由外而發的霉，可用器具磨走表面的霉「急救」，再用檸檬及白醋清潔消毒，並在砧板搽上食油；但如果霉是由心發出就沒有補救辦法，需要整塊丟棄。

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責任編輯：羅嘉欣

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