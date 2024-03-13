LV加價｜LV多款手袋新一年加價$1000　其中一款熱賣袋加幅逾6%

▲ LV又加價了，大家買了心儀款式了嗎?

踏入新一年，不少奢侈品牌已經進行了價格調整，當中包括Louis Vuitton（LV），其實內地LV早於1月已調整部份手袋價格，香港官網則顯示在2月下旬才作出調整，而暫時加價的手袋款式並不多，包括CarryAll PM手袋、NéoNoé MM水桶袋、Boulogne手袋等，它們加幅金額都是$1000，計算百分率的話，以Néonoé BB的加幅百分比最高，增加逾6%！

▲ Néonoé BB水桶袋

Néonoé BB水桶袋 20 x 20 x 13公分 （長 x 高 x 寬）

NéoNoé BB採用 Monogram帆布製成，飾有天然皮革飾邊，是品牌標誌性 NéoNoé 水桶包的縮小版。它足夠寬敞，可容納鑰匙、Airpods 和 iPhone 等必需品，配有皮革抽繩，可閉合包袋並確保物品安全，設可拆卸手柄和可拆卸、可調式肩帶提供多種攜帶選擇，非常百搭，而這款水桶包亦是今次加幅百分比最高的手袋。

官網現價：$17,100

原價：$16,100

加幅：約6.21%

▲ NéoNoé MM水桶袋

NéoNoé MM水桶袋 26 x 26 x 17.5公分 （長 x 高 x 寬）

NéoNoé 水桶包是真正的 House 標誌，再現了 Gaston-Louis Vuitton 1932 年的設計。最初的設計是為了時尚地運送香檳瓶。這款現代版本採用Monogram帆布製成，造型時尚，配有彩色皮革飾邊和相配的粘合襯裡。可調節的智慧肩帶可以單肩背，也可以加長作斜背之用。

官網現價：$18,100

原價：$17,100

加幅：約5.85%

▲ CarryAll PM手提袋

CarryAll PM手提袋 29 x 24 x 12公分 （長 x 高 x 寬）

CarryAll PM 手提袋採用 Monogram 帆布製成，搭配天然皮革飾邊，將魅力與貼身設計融為一體，是一款適合隨身攜帶的手袋。強大的儲存容量和巧妙設計的內部空間，以及兩個大內袋，非常實用。一個同樣採用 Monogram 帆布製成的可拆卸拉鍊袋，透過皮帶固定在包包上，時尚又貼心。

官網現價：$21,700

原價：$20,700

加幅：約4.83%

▲ CarryAll MM手袋

CarryAll MM手袋 39 x 30 x 15公分 （長 x 高 x 寬）

LV推出帶有天然皮革飾邊的Monogram帆布 CarryAll MM 手提袋，由於MM尺寸完全不輸Nerverfull，自登場以來，漸漸動搖Nerverfull手袋的地位。其現代、貼身的設計和寬敞的內部空間使其成為一款出色的日常配搭手袋，內部拉鍊口袋和可拆卸拉鍊袋就提供更多功能。。

官網現價：$22,700

原價：$21,700

加幅：約4.61%

▲ Boulogne手袋

Boulogne手袋 29 x 16 x 9.5公分 （長 x 高 x 寬）

這款多功能 Boulogne 手提包採用經典 Monogram 帆布製成，配有可拆卸肩帶，可斜背、長肩背和短肩背。沒有肩帶，Boulogne 就變成了適合更正式場合的小鏈條包或手拿包。它有一個雙拉鍊開口和一個足以容納 iPhone 12 Pro 的內部平袋，加價之後，這款手袋售價正式突破兩萬元。

官網現價：$20,700

原價：$19,700

加幅：約5.08%

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責任編輯：李惠儀