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婚後事丨羅子溢直認婚姻不是童話　堅守結婚盟誓永遠先作讓步：一起經營下去

娛樂 19:10 2024/03/15

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羅子溢是圈中的好老公好爸爸。

一段婚姻總有高有低，最重要兩夫妻彼此努力經營才能同偕白首。與太太楊茜堯攜手走過7年婚姻依然恩愛如昔，皆因羅子溢深明夫妻相處並不會毫無波折，更認為婚姻不是童話 ，中間必定遇到難關，只在乎你怎樣與對方一起走下去，「婚姻不論共富貴或者共患難，也要一起經營下去 。」

即使他們有任何磨擦，子溢接受TOPick專訪表示永遠先作出讓步，全因他堅守結婚盟誓，「這是我結婚時對她的承諾，就是不論件事怎樣也好， 總之我一定會行出第一步先。」

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婚後事丨首演沉鬱角色有突破

近日熱播中的劇集《婚後事》子溢演繹沉鬱失婚流浪講師大獲好評，成功撇甩昔日陽光衝動形象，令觀眾眼前一亮，大有新鮮感，同時對子溢而言亦是演戲上的一大突破。

如此沉鬱角色也是子溢的新嘗試，故在角色上也要下很多功夫。

不過，他指幸好當時拍攝的環境有所幫助，令其能沉浸於角色中：「這套戲是兩年前拍，當時還在疫情中，人與人溝通少了， 沒有任何社交活動，而且當時劇中描述我住在一個很小的單位，那時我回到家後也沒有接觸到我太太和小朋友， 因為我每天接觸那麼多人又有拍親熱戲，我也擔心會將細菌傳染他們，所以那時候他們會留餸菜放在門口給我。」

羅子溢在《婚後事》首演沉鬱角色。（陳慧安 攝）

婚後事丨做足準備功夫 享受演此類角色

他續指此舉有幫助令其更投入角色：「因為正常情況，我早上要送小朋友返學，之後要帶她去補習班，可能星期六日又要帶他們出去，變相個人很容易很散， 但我覺得處理這個角色在日常生活上已經要落筆準備 ，不可以令自己太過開心，要好好沉澱 ，再回去片場是有幫助的。」 

今次角色沉重有挑戰，子溢直言很享受演這些人性陰暗面的角色：「 現實就是這樣，不論任何崗位的人也有陰暗和自私的一面，今次我們這套劇就是想呈現婚姻，就算兩公婆宣誓白頭到老，其實在生活上也有自己的私隱和自私的面貌。」 

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婚後事​​​​​​​丨現實與太太互相有共識相處

劇中的子溢名副其實小男人一名，家中大事大多以飾演其太太的陳自瑤作主，惟現實中他直言沒有一家之主的存在，全因他與茜堯的相處模式是所有事也會攤出來講。

暖男丈夫子溢表示，家中不會出現一言堂：「家中瑣碎事我不會過問，總之太太覺得怎樣，她開心便可，當一些重大的決定就如搬屋﹑小朋友的學業我就會給意見，我們就是這樣相處，所有事也有共識，絕不會出現男人最大或者女人一言堂的情況。」

IG圖片

婚後事​​​​​​​丨永遠先作讓步

話雖如此，兩夫妻難免有意見不合的時候，他直言要看程度而定，亦明白總會各執己見：「講道理就大家分析，因為人總是主觀，就很像我們套戲，我當然覺得自己說的是對，你又會覺得自己是對，當有時真的罵得激烈的時候，我就會不談先，睡醒後再談就會好很多，之後大家也會有耐性站在對方立場， 當你明白對方的出發點，自然就會妥協，而我讓步對方是知道的。」

子溢直言每次也會先作出讓步，全因這是他結婚時給太太的一生承諾，「不論件事怎樣也好， 總之我一定會先行出第一步，我覺得這個不是指每年要買間大屋或袋給你，不需要成本但又很窩心的承諾。」

羅子溢永遠先作讓步。

婚後事​​​​​​​丨認婚姻不是童話  

對於婚姻，子溢有自己的見解，當很多人渴望找到自己的公主王子過着幸福無憂的生活，他直言認為婚姻不是童話：「大家小時候就被潛而默化最美的公主和王子結合幸福快樂，但其實那時候他們只是很年輕，大家沒有想過當他們40﹑50歲會變成怎樣？有沒有想過王子成為國王後，他三妻四妾令公主很傷心？其實會發生很多的可能性。」

因此，在他眼中的婚姻是有高山低谷，就像一盤生意，最重要是怎樣與你的拍擋經營下去，「婚姻不論共富貴或者共患難，也要一起經營下去 。當遇到有爭執的時候，我不覺得會影響到我的婚姻，因為我已經接受這是其中的一部份。」

羅子溢（陳慧安 攝）

婚後事​​​​​​​丨太太出現改變自己

不過茜堯的出現，亦令子溢改變很多，他說：「以前我是急於解決問題的人，今天發生的事今日就要有答案 ；茜堯則是睡醒再說，所以以前我看到她這樣做的時候，就會更加急，要她給我答案。但後來她改變了我，我現在與她一樣，遇到甚麼爭論，大家也不要說，例如小朋友的問題 ，大家冷靜完後，我亦不會再說回小朋友應該要怎樣做，可能問她其它事，再隔多一段時間才再說回那個問題。」

或許這就是性格上的一凹一凸，互補不足，從而改變了子溢個性很急的性格，「我以前是接受不到冷戰，現在覺得冷戰也不是一件負面的事，這是給大家有個空間抖抖氣。」

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婚後事​​​​​​​丨願意在太太面前顯露軟弱一面

劇中他要抑壓自己對太太女兒的情緒，最終以致要寫小說來抒發，現實中的子溢自認也不習慣將心事說出口，惟遇上茜堯後，逐漸變得不介意顯露自己軟弱的一面。

他說：「現在我不會在太太面前很要面子，以前總因為男性的面子問題，有些事情不想說出口覺得自己可以處理，怕說出來很像在女性面前顯得很弱，這是很傳統的男性思維，但現在我不介意在她面前顯露自己軟弱的一面。」

「兩個人關係除了夫妻外，也是好朋友一樣，我在她面前可以很赤裸，不需要避忌說甚麼，對我而言也是好事，因為我不再需要一個人轉牛角尖，有甚麼事也可以聽她意見。」子溢說。

（陳慧安 攝）

婚後事​​​​​​​丨彼此信任

全因茜堯的理性﹑硬淨，成為子溢的「定海神針」，也是對方吸引其地方，「在這行個個也是美男美女，你與對方做情侶也會很沒有安全感，我都會怕自己的女朋友很多人追，對方又會怕你周圍認識女生，變相這行很容易產生不信任。」

「我覺得太太當認定一個人後就不會三心兩意，加上我們也不喜歡夜蒲，反而這樣給對方有安全感。」 子溢說。

婚後事​​​​​​​丨娛圈誘惑多  精神出軌?

正如他所言，這行美女如雲，加上其帥氣外表，難免會有不少女生「埋身」，很多誘惑出現，對此子溢坦白說：「正常男人見到美女一定也會望， 我的做法是如果太太在旁邊，我就會對她說前面有個美女，身形幾好，你看看。你覺得這是手段還是怎樣也好， 給她安全感，我亦不會對她說老婆，放心我不會望女生。」

他續說：「但你指望完女生後會否精神出軌，很像劇集入面？我很慶幸自己是演員， 因為演員經常要經歷無數的愛情，就如今日我要愛A，下個月要愛B，思想上可以說是奉旨出軌，這也是我的工作範圍。而且，不論男女也好，心動是本能，但不忠或者出軌就是一種選擇。」

除夠坦白外，子溢自認深歸，即使在內地拍戲，也不喜歡周圍走：「與我合作過的女演員，也會說猜不到我是那麼深歸，因為我永遠放工就回房 ，只會在片場和房間出現。可能太太看中我也是這點，我是情願留在家中撳電話的人，也不喜歡出街 ，她同樣是這種人，所以大家十分夾，亦對對方有絕對的放心。」 

《婚後事》

婚後事​​​​​​​丨夫妻相處模式  晚晚按摩

二人相知相愛超過十年，子溢與太太一直恩愛如昔，夫妻之情羡煞旁人，他自認不是儀式感重的人，更明白兩夫妻感情不會日日也像初戀般，平淡生活一定是必經階段。

但他自言有「殺手鐧」，多年來一直令太太感到十分窩心自豪：「這麼多年來我晚晚也會幫她按摩，因為以前她拍古裝弄傷頸和腰， 所以她一定要長期按摩條頸和腰，這個習慣，不知不覺已經維持了很多年。」

子溢指茜堯有時也會有「訴求」想過二人世界，惟對方最終也是捨不得小朋友：「她一日見不到小朋友也很緊張 ，何況二人去旅行 ?她很想但做不出，所以有時只能夠晚上和她吃餐飯或看場戲， 因為她知道回家後就可以見到小朋友，她的優點是簡簡單單，不需要給名貴物質的東西，只要有個心便足夠。」 

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婚後事​​​​​​​丨自認不是嚴父

他們由兩口子再變成一家四口，各自也有前世情人，劇中如現實般同樣當女兒「小珍珠」為心肝寶貝的子溢，指從不會因為囡囡而忽略太太，「大家很多時候的話題也是圍繞小朋友，現在的快樂是整體的。」

在管教小朋友方面，子溢自認絕不是嚴父，與茜堯亦沒有分一個好人﹑一個醜人：「大家的態度是一致，不會過份惡或嚴，如果小朋友做得不對也會話和罰，我們有共識，有時我罰﹑有時她罰。」

他自爆太太是緊張型媽媽，會較擔心小朋友跌親撞親，不過其則唱反調，鼓勵小朋友周圍爬爬跳跳：「我覺得以前我們也是這樣玩，為何現在不讓他們做？我想他們強壯些，不要成為溫室小草。」

子溢自認絕不是嚴父。（陳慧安 攝）

婚後事​​​​​​​丨放手讓小朋友嘗試 

現今很多家長認為「贏在起跑線」，必需要培育子女學習不同東西，終能成功考到心儀的學校，為他們預備好康莊大道，對於這點子溢表示會讓小朋友甚麼也嘗試，最重要是他們有興趣和喜歡才是重點。

「不要我想他們怎樣，就強迫他們成為自己心中的模樣。 他們有想法和興趣 ，我不理會他們將來想選擇的職業賺錢與否， 而是我希望他們的選擇是享受和有興趣，這樣才有成就，即使要做演員或畫家也沒有問題，喜歡做甚麼也可以。」子溢說。

他指女兒不太享受團體的活動，曾帶對方去過小班烹飪，看出她只是滿足父母的願望，反而喜歡自己弄勞作和烹飪，因此子溢認為不能強迫她想做甚麼，而作為父母也需要不斷學習，「我經常擔心的事不是他們將來會否很出色，而是擔心我教得不好。」

執子之手，與子皆老只是單單說沒有用，做出來才是真正的一生承諾。

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髮型：Jan Chiu@IL Colpo

化妝：Reghan

地點：花圖Voynich

服裝：CLOT and JUICESTORE

記者：陳曉柔

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