傑出學生︱小六女生克服讀寫障礙追上全班第一　立志做醫生助糖尿病人

▲ 馬芊媃同學獲頒傑出學生獎，父母及校長齊齊祝賀。

【專注力不足/傑出學生/讀寫障礙】由三扶教育主辦中華基督教會香港區會第三屆傑出學生頒獎禮早前圓滿結束，當中有40位學生獲選為傑出學生，他們在音樂、運動、創科及藝術方面取得成就，除了學校家長的培育外，自我努力也是成功的關鍵，三扶教育因此頒發傑出學生獎項以作鼓勵。當中獲獎者之一、現年小六學生馬芊媃雖有讀寫障礙，但每日靠拼寫英文和追讀電視字幕，勤加學習，終於由就讀初小時成績平平，到唸小五時考獲全班第一，她坦言希望將來成為醫生，特別想幫助糖尿病人，因為嫲嫲最後因糖尿併發症去世。

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靠拼音及看電視追字幕方法加快閱讀速度

就讀中華基督教會基真小學的馬芊媃同學，獲獎當日父母都有到場支持，她表示，自己從幼稚園開始有讀寫障礙及專注力不足的問題，做功課往往比別人慢，錯字也特別多。

我憑著堅毅和努力盡力改善自己，例如使用拼音及看電視追字幕等方法以加快閱讀速度，盡力克服困難，並在學習上取得了進步。

她也感激學校方面提供了正向的學習環境，給予很多機會讓她去參加不同類型的活動，例如中英文朗誦、話劇表演、學界花式跳繩、奧數比賽、合唱團表演、樂團出外交流表演等，當中得到老師們的學習支援和鼓勵，

這些活動讓我更加去肯定自己的能力，知道只要做每件事，肯努力便會有成果，這也使我在學業方面上每每能夠克服困難，考獲全班第一。

對於今次獲得傑出學生獎項，馬同學說:「我非常感激父母和老師對我的支持和鼓勵。讓我感到被肯定和重視。這種肯定可以增加我對自己能力和價值的信心，並激勵我繼續努力學習及追求卓越。」

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立志成為醫生

馬同學雖然只是小六生，但已經立志成為一名醫生，因為她眼見最愛的嫲嫲受到糖尿病的折磨，她希望能夠行醫助糖尿病人，

嫲嫲人生中一直受到糖尿病的折磨，最後因併發症去世。我希望將來學有所成，能成為一位醫生，去幫助有需要的病人，特別是糖尿病人，回饋社會。

除了自身的努力外，馬同學的信仰及父母都給她很大的力量，陪伴她度過每個考試測驗，「依靠神的幫助成為我面對困難時的一個重要的支持。我相信神會引導我的道路，給予我所需的支持，並找到克服困難的勇氣和希望。每當考試測驗溫書溫到很晚時，爸爸和媽媽都會在身邊陪伴著我，教我些方法去記低經常性未能準確寫出來的文字，也會睡前跟我一起祈禱。」

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記者:陳麗薇