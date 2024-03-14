  • 21°C
香港時間 : 2024314日 (週四) 13:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

過勞警號︱上床秒睡屬異常長期或認知力下降　專家揭4種睡眠特徵判斷過勞先兆

都市病 11:42 2024/03/14

分享：

分享：

熱門 中一面試 新手爸媽 婚後事 IB全面睇 COLLAR 賞花攻略 名校專區 高才通 會員有獎 區區有好校

上床秒睡屬異常！長期或認知力下降，專家揭4種睡眠特徵，判斷過勞先兆。

【秒睡/過勞/睡眠不足/失眠/異常疲倦/睡眠時間/睡眠特徵】上床秒睡，沒有失眠困擾就是好事？有日本精神科醫生指出，在任何地方都能輕鬆入睡的人，很可能處於長期睡眠不足狀態，若情況持續，更會有認知機能下降、壓力增加等問題，提醒大家留意4種睡眠特徵，判斷自己是否過於疲勞及嚴重睡眠不足。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜乳癌術後不一定需要化療？ 醫生拆解治療方法+治療藥物。

秋田大學醫學系精神科學講座教授三島和夫指出，入睡所需時間會受到每一天的疲累狀態，及前一日睡眠時長等不同因素影響。一般而言，在環境轉暗後，體內會調整至入睡狀態，睡意慢慢湧現。在太早上床入睡情況下，身體需要花很長時間才能入眠。然而另一種情況是，若捱夜導致睡眠不足，就會很快睡著。

三島和夫為測試有潛在睡眠障礙的患者進行測試，於早上分4至5次、每次約2小時的頻率進行。測試者被安排躺在昏暗安靜的房間中，紀錄檢查他們的入睡所需時間，結果發現睡眠充足的人士，從關燈到睡著，需要大約15分鐘；若前一日通宵，入睡時間會比正常縮短2至3分鐘。而平均不需8分鐘就能入睡的人，被判定為「異常疲倦」。

4種睡眠特徵反映過勞先兆

睡眠改善指導師竹田浩一曾做客日本節目《マツコの知らない世界》，表示有些人上床秒睡並非正常現象：

如5至10分鐘就睡著，這種情況稱為「氣絕」，同時可解答為昏迷。太快入睡，代表身體太疲勞及嚴重缺乏睡眠，有機會是慢性睡眠不足。

竹田浩一又分析4種睡眠特徵，提醒大家若中其中一樣，都已代表身體處於過於疲勞及嚴重睡眠不足狀態，就要多加注意，避免長時間休息不足令身體超出負荷，影響健康：

點擊圖片放大
+4
+3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

改善睡眠︱睡眠1習慣易得糖尿病　醫生：臥室應保持2條件才能睡得好
16:47 2024/03/13
改善睡眠︱睡眠1習慣易得糖尿病　醫生：臥室應保持2條件才能睡得好
健康警號丨睡覺姿勢要留神！1種原來是頸椎病先兆　醫生拆解最放鬆安全睡姿
17:32 2024/03/12
健康警號丨睡覺姿勢要留神！1種原來是頸椎病先兆　醫生拆解最放鬆安全睡姿
失眠救星丨美軍極速睡眠法2分鐘內入睡成功率96%　醫生實測最快10秒入睡
17:58 2024/03/10
失眠救星丨美軍極速睡眠法2分鐘內入睡成功率96%　醫生實測最快10秒入睡

你可能感興趣

改善睡眠︱睡眠1習慣易得糖尿病　醫生：臥室應保持2條件才能睡得好
16:47 2024/03/13
改善睡眠︱睡眠1習慣易得糖尿病　醫生：臥室應保持2條件才能睡得好
健康警號丨睡覺姿勢要留神！1種原來是頸椎病先兆　醫生拆解最放鬆安全睡姿
17:32 2024/03/12
健康警號丨睡覺姿勢要留神！1種原來是頸椎病先兆　醫生拆解最放鬆安全睡姿
失眠救星丨美軍極速睡眠法2分鐘內入睡成功率96%　醫生實測最快10秒入睡
17:58 2024/03/10
失眠救星丨美軍極速睡眠法2分鐘內入睡成功率96%　醫生實測最快10秒入睡
健康問題 過勞 失眠 壓力 養生 網絡熱話 日本