過勞警號︱上床秒睡屬異常長期或認知力下降　專家揭4種睡眠特徵判斷過勞先兆

▲ 上床秒睡屬異常！長期或認知力下降，專家揭4種睡眠特徵，判斷過勞先兆。

【秒睡/過勞/睡眠不足/失眠/異常疲倦/睡眠時間/睡眠特徵】上床秒睡，沒有失眠困擾就是好事？有日本精神科醫生指出，在任何地方都能輕鬆入睡的人，很可能處於長期睡眠不足狀態，若情況持續，更會有認知機能下降、壓力增加等問題，提醒大家留意4種睡眠特徵，判斷自己是否過於疲勞及嚴重睡眠不足。

最新影片：

秋田大學醫學系精神科學講座教授三島和夫指出，入睡所需時間會受到每一天的疲累狀態，及前一日睡眠時長等不同因素影響。一般而言，在環境轉暗後，體內會調整至入睡狀態，睡意慢慢湧現。在太早上床入睡情況下，身體需要花很長時間才能入眠。然而另一種情況是，若捱夜導致睡眠不足，就會很快睡著。

三島和夫為測試有潛在睡眠障礙的患者進行測試，於早上分4至5次、每次約2小時的頻率進行。測試者被安排躺在昏暗安靜的房間中，紀錄檢查他們的入睡所需時間，結果發現睡眠充足的人士，從關燈到睡著，需要大約15分鐘；若前一日通宵，入睡時間會比正常縮短2至3分鐘。而平均不需8分鐘就能入睡的人，被判定為「異常疲倦」。

4種睡眠特徵反映過勞先兆

睡眠改善指導師竹田浩一曾做客日本節目《マツコの知らない世界》，表示有些人上床秒睡並非正常現象：

如5至10分鐘就睡著，這種情況稱為「氣絕」，同時可解答為昏迷。太快入睡，代表身體太疲勞及嚴重缺乏睡眠，有機會是慢性睡眠不足。

竹田浩一又分析4種睡眠特徵，提醒大家若中其中一樣，都已代表身體處於過於疲勞及嚴重睡眠不足狀態，就要多加注意，避免長時間休息不足令身體超出負荷，影響健康：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：羅嘉欣