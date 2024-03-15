珠海親子遊｜全國首個太空中心佔地45萬呎　1:1還原火箭艙+VR登月駕駛體驗

▲ 珠海太空中心佔地45.2萬呎，玩盡VR沉浸式登月駕駛體驗。

【珠海親子遊/珠海好去處/珠海太空中心/太空展覽館/北上攻略】北上除了吃喝玩樂，又想讓小朋友接觸航天科技，寓學習於娛樂的話，不妨考慮大灣區最大型的航天航空教育基地──珠海太空中心，佔地45.2萬呎的太空中心，可容納一比一實景的太空艙，小朋友可以玩盡VR沉浸式登月駕駛體驗，還可一嚐太空食品，大人和小朋友都有特別體驗！

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護士港媽「護士Vi媽三小火」分享帶小朋友去珠海太空中心的經歷，起初以為是一個太空館，沒想到是大灣區最大型的航天航空教育基地，意外暢玩航天教育深度遊。

▲ 珠海太空中心，佔地45.2萬呎的太空中心。（照片經由FB 護士Vi媽三小火 授權轉載）

珠海親子遊｜1:1神還原航天太空艙

珠海太空中心地方超大超闊，共有5個展覽廳，一入門口便直接到達4號展覽廳（Hall4），展覽著一比一實景還原航天太空艙，內容設計有相對應的主題故事作講解，小朋友甚至可以踏足入內參觀，連大人也覺得震撼！

應該是高度機密的關係，太空艙內嚴禁拍攝，一家人行了兩至三次太空艙，感覺是一生人一次的機會。外觀很宏偉，內裏看上去同平時在新聞看到太空艙差不多，但是置身在入面，有好多機關和細節非常特別，孩子也留意到，無論地下、天花板及兩邊的櫃桶也充滿了繩造的扶手，讓他們思考大空艙細節的箇中意義。

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珠海親子遊｜3大主題體驗VR駕駛設備

沿著連接上2樓的樓梯，更可俯瞰看看整個太空艙，4號展覽廳是免費區域，不用購票。1至3號展覽廳（Hall1-3）需要購票進入，一共3大主題可以慢慢體驗，分別是「航天區」、「航空區」、「國防區」，可以體驗各種虛擬駕駛設備，例如火星任務車，VR創戰紀電單車、VR火箭發射器、VR太空船駕駛艙、戰機駕駛艙等等。

▲ 體驗各種虛擬駕駛設備，例如火星任務車。（照片經由FB 護士Vi媽三小火 授權轉載）

無人機表演幾有趣，記得留意演出時間，而最難能可貴，竟然可以試食真正太空食物，大人也不禁大呼：「真的嗎？真的嗎？原來是真的！」，於是特地折返，買了太空餅乾和太空雞腿。

人一世物一世點都要試吓！

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珠海親子遊｜​​​​​​​護士媽媽分享了6大遊玩攻略

1至3號展覽需要購票進場，120cm以下免費，可以無限出入場。

場內只有很少量的餐飲，一定要食個飽飯先再進入參觀。

如果孩子太肚餓的話，可以先離場往珠海太空中心對面的住宅，旁邊有餐館，然後再回來。

強烈建議試食太空餅乾，12元人民幣一塊，細細塊但望到都覺得好飽，叫做性價比高。

太空冰淇淋也很有趣，存放室溫的錫紙包裝雪糕，想試嗎？

珠海太空中心位置就好像香港的大嶼山一樣，要再過金海大橋才到達，比平時嘅珠海熱門景點行遠少少。

▲ 珠海太空中心大人和小朋友都有特別體驗！。（照片經由FB 護士Vi媽三小火 授權轉載）

珠海親子遊｜珠海太空中心

營業時間：

周二至周五 上午10時至下午5時 周六至周日 上午9時30分至下午6時30分 周一閉館

地點：廣東省珠海市金灣區珠海國際航展中心4號館

票價：

成人票 HK$138

優惠票（小童/青少年/學生/長者） HK$96

親子票（1位成人＋1位小童） HK$217

家庭票（2位成人＋1位小童） HK$359

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交通：乘搭跨境巴士由香港出發

於珠海華發喜來登酒店下車

步行約8分鐘前往城軌十字門站

乘搭87路公交，於北山（華發商都）公交站下車

步行前往華發商都站，乘搭航展5號專線

下車步行約5分鐘即到珠海太空中心

圖文授權：護士Vi媽三小火

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責任編輯：黃諾韶