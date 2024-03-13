【香港故宮】首個受贈藏品專題展周五起舉行　近百件金器書畫亮相

▲ 首個受贈藏品專題展周五起舉行，近百件金器書畫亮相。雙龍戲珠紋樑冠。（朱永倫攝）

香港故宮文化博物館「樂藏與共──香港故宮文化博物館首批受贈藏品」專題展覽，周五（15日）起在展廳6舉行，展期至明年3月31日，展出由12家捐贈方捐贈的近100件珍貴藏品。憑標準門票或特別展覽門票即可參觀。

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「樂藏與共」是香港故宮首個以自家館藏為主題的專題展覽，按序分為耀眼之藏—金屬、以畫明志—書畫、典雅妍秀—家具、梵音常響—宗教藝術，及質樸清麗—陶瓷5個單元，橫跨新石器時代至21世紀，展出由12家捐贈方，包括夢蝶軒主人盧茵茵和朱偉基、嘉木堂主人伍嘉恩等，捐出的近100件珍貴藏品，呈現中國5千年工藝和美學演變及發展；其中12件更進行了三維掃描，並製成教育短片。

香港故宮研究員周維強指，重點展品包括由吳鎮科捐贈的20世紀初法國「火車頭式鐘」，除了時鐘，其煙囪頂上有指南針，氣爐為氣壓計，時鐘和氣壓計之間的拉桿，更能在火車上鏈發動後，控制變速。

他續指，此鐘最初情况不太好，中間位置損壞，且曾經不當維修，裝上了錯的機芯、鏈桿斷裂等，故特別邀請北京故宮專家來港協助修復，經歷兩三個月的維修、清潔、除銹和保養後，終於成功復原，形容觀眾欣賞此展品時，不但可看到文物，亦可看到其修復故事。

香港故宮副館長（研究策展及節目）王伊悠補充說，火車頭式鐘雖然源自法國，但北京故宮博物院亦有類似收藏，形容「中國文化不是孤立」，紫禁城內有大量外國文物，相信展品可在鐘錶範疇上，反映中外文化交流。

另一值得留意的是由黑洪祿及張秉雯伉儷捐贈的明代「花卉盆景圖平頭案」，其由黑漆嵌螺鈿工藝製作，鑲嵌具光澤的貝殼，且除了有基本桌子結構，亦特別添加羅鍋棖，有強化桌面支撐和美觀作用。桌面設計亦極具意義，呈現以牡丹為主的盆景及其他花朵同時，畫上了蝴蝶和蜻蜓，極具動態，讓用家在桌子用餐時，感到生機盎然，充滿生活美學。

其他重點展品則包括由夢蝶軒捐贈的香港故宮首件入藏藏品—雙龍戲珠紋樑冠；胡始康捐贈的胡藻斌《伴侶圖》等。

香港故宮開館不到兩年，至今接收捐贈的藏品數量已超過1,100件，要在當中脫穎而出，在是次展覽中亮相，王伊悠指要符合幾個標準，包括含有濃縮版的中國藝術文化史、能體現藝術家創作水平等，形容展覽能讓觀眾在短時間內欣賞中國藝術的巔峰之作，非常值得參觀。

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記者：梁薾心