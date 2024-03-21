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濕疹共存｜心疼兩女患濕疹偕夫研發產品　前護士媽媽自救女兒盼助同路人

育兒資訊 18:57 2024/03/21

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前護士媽媽心疼兩女患濕疹，偕夫研發產品自救女兒，盼助濕疹同路人。

【兒童健康/濕疹/敏感/濕敏/小兒濕疹/食物敏感】為人父母不易，照顧有濕疹的小朋友，父母要花的心機就更多。Desmond和太太Ellen是3孩父母，其中大女兒和二女兒都患有濕疹，二女更試過有嚴重過敏反應，出現全身腫脹、呼吸困難等症狀。為了解救愛女脫離「濕疹地獄」，註冊護士出身的Ellen與老公一起鑽研開發濕疹護理用品，紀錄女兒們的濕疹過敏日常，最終成功幫助女兒改善濕疹，也意外殺出一條營商路，創立品牌「Amofia」，幫助抗濕疹的同路人。

Desmond和太太Ellen一家五口，其中大女兒及二女兒都有濕疹。（曾嘉文攝）

餵哺母乳揭異樣

Ellen憶述大女Fia初生時，完全沒有想過女兒會敏感，而由於女兒輕磅的關係，就餵她食配方奶粉，惟女兒卻出現「噴射式嘔奶」，過了一會身上就出現紅斑。醫生及護士當時認為Fia是胎毒，而當Ellen換回母乳餵哺後，女兒身上紅疹便慢慢褪下來。

Fia初生時食配方奶粉後出紅斑，當時醫護只以為是胎毒。（受訪者提供）

其後在坐月期間，Ellen飲食很清淡，不外乎豬肉、菜心、白飯，並維持母乳餵哺，因此女兒的皮膚狀況都頗為穩定。後來，Ellen形容自己一坐完月後就像「放監」般，開始吃不同種類食物，發現女兒臉上開始出現紅斑，求醫終證實女兒患有濕疹：

一開始覺得都是初生嬰兒痤瘡問題，到後來紅疹是不褪散，她（女兒）的人亦很煩躁，經常捽面，當時才意識到她應該皮膚出問題，便帶她去看醫生，醫生說她應有濕疹敏感問題。

Desmond和Ellen都曾有濕疹敏感史，Desmond以前曾在外地生活，其後回港才出現濕疹；而Ellen患有鼻敏感，再加上從小腳部關節位就持續有濕疹，因此也深明濕疹之苦。

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為母辛酸

初生稚女患濕疹，身為媽媽的Ellen感同身受，深陷自責。「當時真的幾痛苦，當醫生判斷她是濕疹，第一樣是處方類固醇，用了類固醇後幾日，真的是變光滑漂亮。但因為我當時餵人奶，未意識到我的飲食會與她的敏感有關，所以我無特別戒口。」在沒有戒口情況下，女兒Fia的濕疹不斷，在不同位置都有許多乾印、紅印，要持續見醫生。Ellen憶起當時情形：

當時經歷都幾痛苦，就會不停自責，是否自己做錯了甚麼，又或是做漏了甚麼，跟著嘗試下決心去追蹤她的致敏源。

當開始紀錄自己的飲食，Ellen發現原來女兒對部分食物過敏，以及也有一些接觸過敏。身為註冊護士的Ellen，自言起初對濕疹的認識都流於表面，認為不外乎是搽藥膏，但當發現濕疹發生在女兒身上時，她就覺得，為何以前所學的知識都幫不到手，直認「當下是有少許崩潰」。

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治療濕疹現曙光

而Ellen也聽過許多不同長輩冷言冷語：「到底你懂不懂照顧女兒」、「為何你會帶到小朋友這樣」，令她感到無助，但亦慶幸自己有一定醫學護理知識，並開始與Desmond做不同研究，為女兒的濕疹問題尋求解決方法。機緣巧合下，他們在女兒6個月大時，家人送來一枝從美國買來的有機初榨椰子油，塗抹在女兒身上後，女兒的濕疹得以紓緩，但效果卻持續不久，且質地油膩，容易沾上女兒的衣物及活動空間。

這次使用椰子油也成為了一個契機，夫婦開始著手研究其他成分，去幫助女兒解決濕疹問題。在用了差不多一年時間後，才研發出產品是成功改善女兒的濕疹，Desmond及Ellen也開始想分享給其他濕疹同路人。

Ellen為患有濕疹的女兒們，開始研發產品。（曾嘉文攝）

噩夢再臨

然而，一波未平，一波又起。在二女出生後，他們再發現二女也有濕疹問題，甚至是3個小朋友中，濕疹最嚴重的一個。Ellen憶述：「有了第一胎經驗，一開始我都頗有自信，覺得我們既然有家族敏感史，家姐對某些食物敏感，我便戒了家姐敏感的食物，一直持續母乳餵哺（二女）。」但她其後卻發現，二女的「胎毒」是與家姐不太一樣。

在一次吃了老公為她炮製的墨西哥料理，數小時後Ellen再餵母乳給二女，不久卻發現女兒全身嚴重腫脹：

吃完她真的腫如豬頭，你是想像不到一個嬰兒，食完好像變成Fantastic 4岩石人般，一塊一塊般腫起，我當時真的很害怕。

聽到二女的哭泣聲變高變尖，Ellen意識到女兒敏感到呼吸困難，當下隨即帶女兒去醫院，害怕如未能即時給予女兒適當治療，她可能會隨時離世。事後夫婦二人追蹤到，導致女兒出現如此強烈的過敏反應，其實就是因為Ellen之前進食的墨西哥料理中是包含牛油果及番茄。而二女兒正正是對這兩種食物敏感，屬「乳膠過敏症」。

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與濕疹共存

在找出女兒的致敏源後，Desmond及Ellen沒有讓女兒完全戒絕接觸致敏源，反而是讓她們逐少慢慢適應。原因是他們也害怕待女兒長大後，才突然再接觸，有機會出現嚴重過敏反應，因此希望女兒們能慢慢習慣。

現時「Amofia」發展成熟，多年來產品經過差不多20至30多次改良，由二人起初自發研製，到後來與生產商合作，再到2至3年前開始研發自家生產線，他們希望能幫到更多濕疹患者。他們不諱言，其實現時女兒們的濕疹也未完全斷尾，但就勉勵有濕疹小朋友的家長，不要太快放棄，而是要學懂如何樂觀冷靜地幫助孩子與濕疹共存：

作為一個濕疹嬰兒的媽媽，因為我真的親身經歷過，亦感受過許多不同指責，再加上自己的無奈等，所以現在我遇到一個（濕疹患者），我都會很無私分享自己許多照顧心得。希望可以在一個如此無助的時間，就算多少也好，有一個小曙光，起碼讓他們覺得這條路不會無出口。

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記者：陳昊淋

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