制訂青光眼治療方案　需考慮患者病史、藥物副作用與用藥次數

青光眼是視神經與視網膜神經纖維損毀而致的眼疾，有眼科醫生指出，青光眼患者若能在病情初期馬上接受治療，將有助延緩視神經的壞死，保留視力。無奈此症早期徵狀並不明顯，當病人感到視野收窄及視力缺損時，往往意味著病情已屆中至後期，治療難度相應增加。尤幸現時有多類藥物，能因應不同個案或病情作適當運用。今個星期為「世界青光眼週」，市民可趁機了解一下青光眼的治療方案。

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眼科專科醫生秦學瑩指出，青光眼有多種成因，而比較普遍的情況是出現眼壓過高所致，治療須改善眼內房水的排放或減少眼睛製造房水，藉此降低眼內壓，從而減低對視力的損害，而滴眼藥水則是治療青光眼的主要方式，有助穩定病情。

了解患者病史 避免藥物副作用

秦醫生說，針對青光眼問題，現時有六大類眼藥水，醫生可因應不同個案的身體狀況及實際需要，讓病人選用合適類型。第一種是「局部β受體阻斷劑」，可減慢眼睛製造房水的速度；另外兩種包括「局部α2腎上腺素受體激動劑」及「碳酸酐酶抑制劑」（CAI），能減少房水形成；第四種則屬於「前列腺素類似物」（PGA），可增加房水外流，從而減低眼內壓；第五種為縮瞳藥；最後一種則相對較新，名為「rho激酶抑制劑」，暫未在香港普及使用。

在林林總總治療青光眼的眼藥水中，醫生如何為患者處方合適藥物呢？秦醫生說，第一個考慮點是副作用，例如部份藥物未必適合哮喘及心臟病患者使用，故此在處方藥物前必須詳細問及病史及當前健康狀況；其次是用藥次數，以「前列腺素類似物」為例，一日一次，使用上對患者來說相對方便︰「用藥次數是患者的一個重要考慮，有些藥物可能要滴兩至三次，除了不便，每次滴完可能出現的不適感，也會因此減低患者的用藥依從性。」

宜選用不含防腐劑藥物

秦醫生又提到，患者可選擇一些不含防腐劑的青光眼藥物，畢竟要持續使用這類藥物，長年累月之下，防腐劑可能殘留在角膜裡面，影響眼睛表皮細胞的健康。

當然，就算患者依從用藥，也要用得正確。她提醒患者，滴完藥物之後可輕按淚管，以讓藥水盡量停留於眼內；如有藥水流出至皮膚，建議用紙巾輕輕抹走，避免因長期用藥而出現接觸性皮炎，若然患者不習慣滴用眼藥水，可躺下來滴藥，務求將藥水滴進眼睛。

不想被青光眼奪走視力，秦醫生就建議40至50歲人士(特別是有家族病史人士)，應每年接受眼科檢查，畢竟這種眼疾難以預防，最重要是及早發現，減低對視力的持續破壞。

秦學瑩醫生提醒，青光眼的治療有多種不同方案，各有不同成效及副作用，患者如有疑問，應向其主診醫生查詢，選擇適合個人病情的治療方案。

眼科專科醫生

秦學瑩醫生

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