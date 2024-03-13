法國五月美食薈推出飲食優惠　中環街市如心廣場變美食市集

法國五月藝術節（法國五月） 和法國五月美食薈今日宣布一連串精彩節目，包括於3月16日至6月30日超過100個多元化藝術和文化節目，涵蓋攝影、馬戲、音樂、舞蹈和戲劇。

其中第15屆法國五月美食薈將於5月1日至31日期間舉行，今年美食薈與法國南部的歐西坦尼大區 （Occitanie） 合作，呈獻來自該地區的各款佳餚。

▲ 法國五月藝術節董事會及藝術節大使林嘉欣出席記招。

在整個5月，所有與美食薈合作的餐廳、商店和烹飪教室等將推出一系列主題菜單、特別優惠和工作坊，慶祝來自該區的美食文化。

此外，美食薈還舉辦一系列特別活動，如於中環街市和如心廣場舉行的法國美食葡萄酒市集，為公眾呈獻各式各樣的法國美酒佳餚。

5月1日至5月31日期間，法國五月美食薈將與眾多合作夥伴，慶祝來自法國南部歐西坦尼大區的風味。作為法國最大的葡萄酒產區，歐西坦尼大區的葡萄酒呈現出多元的風味，就像該地區獨特的地貌風景一樣。

▲ 南法風味

同時，法國南部亦以其優質的農產品、畜牧業和漁產品聞名，孕育了豐盛的美食傳統。這些具特色的美酒佳餚，將令香港和澳門的美食家大飽口福！

1. 餐廳優惠

從悠閒用餐地點到米芝蓮星級餐廳，客人可以到訪美食薈合作的餐廳，享受精心設計的菜式和推廣活動。大廚們以法國南部的特色食材，如鵝肝、洛克福藍紋(Roquefort) 芝士、鴨胸，以及該地區的時令蔬果，為客人打造獨特的餐飲體驗。

2. 零售推廣

為了慶祝法國五月，一系列網上和實體商店將會提供法國葡萄酒和美食產品的特別優惠。酒商精選多款法國葡萄酒，包括來自歐西坦尼大區，如朗格多克Languedoc、魯西永Roussillon、法國西南部和隆河谷Rhône Valley等產區的葡萄酒，讓客人盡情享受法國南部的風情。

▲ 大廚們以法國南部的特色食材發揮創意

3. 教育活動

熱愛美食人士可於指定的教學中心和烹飪教室參與葡萄酒品鑒和烹飪課程，發掘法國南部地區特色美食所帶來的各種香氣和風味。

4. 法國五月美食市集

法國五月美食薈與華懋集團合作，在中環街市（5月2日至5月5日）和如心廣場 （6月7日至6月10日） 舉辦為期4日的市集活動，讓公眾購買各種 法式佳餚。法國當代舞蹈公司KHAM更將在市集內作現場表演，並為在場客人度身訂造工作坊。

